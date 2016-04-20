需求预期推动中国钢铁价格续升 铁矿石再度站上60美元

路透马尼拉4月20日 - 中国钢铁期货周三连续第三日上涨，劲升6%至涨停板，交易商押注未来数月需求将强劲，故纷纷补充库存。

周三铁矿石现货价格亦因此站上每吨60美元，为六周来首见，铁矿石期货表现亦坚挺，暗示实货价格还会进一步攀升。

“这真是出乎我预期，”上海一交易商说道。“看起来很多人正在押注未来几个月的需求将会转好，很多钢铁贸易商目前正补充库存。”

上海期交所主力螺纹钢合约大涨6%，收于涨停板每吨2,592元人民币，创2015年2月17日来最高。

这是该合约连续第二天触及涨停。

交易员和分析师称，钢铁需求回升主要归因于季节性因素，天气变暖通常会提振建筑活动。

但今年价格涨势的确相当迅速，在过去一年中国有些钢厂因需求疲弱而关停，造成市场上的钢铁库存偏低。中国房地产市场复苏的迹象，也扶助了人气。

根据咨询公司SteelHome追踪的数据，截至4月15日，中国28个大城市的螺纹钢库存为465万吨，创1月末以来最低。

交易员表示，现货铁矿石船货的买兴同样旺盛，尽管赶不上钢铁市场。

根据钢铁指数(TSI)，天津港交割的现货铁矿石周二攀升3.2%，至每吨61.80美元，为3月8日以来最高。

铁矿石期货周三延续涨势。大连商品交易所主力9月铁矿石合约大涨6%触及涨停，收于每吨454.50元人民币，创下2014年10月15日以来最高位。

0822 GMT，新加坡交易所6月铁矿石合约上涨4.8%至每吨60.38美元。(完)