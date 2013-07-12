中国钢材淡季需求略超预期 钢价“底部”曙光乍现

作者 李文科

路透北京7月12日 - 7月以来，中国钢材期货、现货、原材料价格不约而同出现上涨，这给整个上半年都陷入“跌跌不休”的钢市带来一线曙光。在进入金九银十的下半年消费旺季之前，中国钢材市场的淡季需求或超出预期，从而支撑钢价适度触底反弹。

业内人士认为，伴随钢材库存的持续下降，钢价跌势或已结束，进入巩固底盘的阶段。尽管消费淡季来临时中国粗钢日产仍于纪录高位徘徊，具有风向标性质的宝钢8月钢材价格却以平盘姿态出现，终止此前两个月下调，亦给上述判断提供佐证。

“从6月下旬开始需求出现好转，钢厂订单多起来了，很多钢厂甚至订单都满了，...这是比较明显的特点，不过价格还没有真正上来。”骏时钢铁涂镀产品负责人陈亚亮指出。

的确，国内钢价也已经出现一定程度上扬，部分钢厂已经在月初上调钢材出厂价，幅度约为每吨100-300元人民币，但仍有客户跟进，可见中国整体的钢材需求可能没有想象得差。

不仅如此，出口也有望一定程度支撑钢材需求。尽管6月份的钢材出口表现不佳，但陈亚亮指出，7月初的钢材出口报价上调了每吨10-20元，且事实证明确实有海外客户在接单，南美订单增长尤为明显，东南亚也不错，7、8月的钢材出口肯定要好于6月份。

而一向走在市场前列的上海螺纹钢期货亦是在最近两周内表现抢眼。不仅成交量维持高位，螺纹钢期货价格亦较6月中旬的年内低点上扬8%至两个月高位,和去年二季度出现的“无量下跌”的状况完全不同，可见投资者对钢价底部的形成已有了基本共识。

“多头的形态已经出现了，投资者会顺势而为，...钢价跌了也快半年了，触底反弹的需求是有的。”上海中期钢材分析师黄慧文指出。

她并强调，螺纹钢行情大幅发动要等到8月份，因为金九银十是钢材消费的传统旺季，且后期国家有望出台利好政策推动钢材消费的提升。

据我的钢铁网同口径调查，截至2013年7月5日，国内主要城市钢材库存量1512.89万吨，连续16周环比下滑，较去年同期下降2.29%，自2月下旬以来首次出现负增长。

而中钢协最新统计数据显示，6月下旬重点企业粗钢日产量176.24万吨，增量1.7万吨，旬环比增长0.97%，创新纪录；全国预估粗钢日产量218.12万吨，增量1.7万吨，旬环比增长0.78%。

**反弹高度取决于政策面**

目前来看，这一波钢价反弹的高度是相当有限，毕竟中国宏观经济面仍然疲弱，且钢材市场的供需矛盾，尤其产能过剩的状况依旧严峻。

不过受访的业内人士指出，对稳增长政策预期，包括严格环保政策出台的预期亦是本轮钢价上涨的推动力，而未来钢价的走向更多寄望于政策面因素，包括城镇化推进、环保风暴、棚户区改造等。

专家指出，环保风暴一触即发，钢铁业则无疑是本轮风暴的第一战场，更为严格的环保措施很可能在短期内出台，此举必将限制钢企的产能释放，从而改善市场的供需矛盾。

“产能过剩的情况下，（钢价）上涨的动力比较弱，后期钢材可能会出现反复，...不过钢价止跌也算是不错的结果了。”我的钢铁网高级研究总监徐向春称。

徐向春强调，目前钢材市场可以说是“底部”形成阶段，但还难以说是“市场拐点”，因为好转的钢材需求尚无法拉动钢价有效反弹，而“稳增长”政策预期强化可能有助于钢价在下半年启动拉涨行情。

从期货价格而言，黄慧文也指出，这波反弹能走多远并不是很乐观，可能涨到4,000元可能都很困难，但要跌破3,400元也是比较困难的。

“多头形态既然已经形成，说明方向已经明确了，不过触底一般是比较复杂的，不像顶部的形成那么干脆，会有一段巩固时间，价格也会出现反复。”黄惠文强调。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周四宣布，8月主要钢材售价维持不变，包括热轧和冷轧均在7月份价格基础上不变。

--中国国家统计局周五称，中国夏粮总产量达到13,189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%。中国CNGOIC预计，2012/13年度中国玉米总消费量为19,595万吨，较上月预测下降600万吨，因国内饲料和加工需求放缓。

--中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计，2013/14年度中国小麦进口量料达500万吨，较上年度增加210.5万吨，因天气不佳影响国内产量的同时，全球小麦增产预期较强，小麦价格存在下降预期。

--两位与政府有关联的消息人士周三透露，中国发改委(NDRC)正考虑允许外资交易所在自由贸易区设立商品仓库。

--中国首个非官方的铁矿石实货交易平台--日照铁矿石交易中心--继四年前关闭后，将于周二起开始运作，这也预示着中国政府进一步放松对铁矿石进口的管制。

--上周五启动的中国贵金属期货夜盘交易获得市场青睐，黄金和白银期货成交双双超过日盘，白银成交量甚至突破百万手大关，这意味着“连续交易”这一国内期市的制度性创新得到了市场的初步认可。

--中国海关周三称，6月铁矿砂及其精矿进口6,230万吨，较上月下降9.1%。6月出口钢材529万吨，环比下降2.2%；6月进口钢材108万吨，环比下降13.6%。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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