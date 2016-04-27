美国钢铁公司对中国钢铁的知识产权侵权指控无依据--中国商务部

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月27日 - 中国商务部周三表示，对于美国钢铁公司向美国国际贸易委员会提出的关于中国钢铁产品的指控没有依据，希望驳回指控，中美钢铁业应加强对话沟通。
商务部网站援引商务部贸易救济局负责人谈话称，美国一方面要求中国压减钢铁产能，一方面又指控中国钢铁企业控制产量与出口量，这种做法自相矛盾。
美国钢铁公司周二向美国际贸易委员会提出申请，请求其对中国河北钢铁集团公司、上海宝钢集团公司等约40家中国钢铁企业输美碳钢与合金钢产品提起337调查，并发布永久性的排除令及禁止令。
贸易救济局负责人表示，美国337调查主要针对的是知识产权侵权纠纷，而钢铁产品是较为成熟的产品，不存在所谓的知识产权纠纷。
“所谓知识产权侵权指控完全没有事实依据，希望美国国际贸易委员会驳回指控。”该负责人称。
负责人指出，中美钢铁业应加强对话、沟通，共同努力应对当前因世界经济增长乏力、需求不振导致的产能过剩问题。
此前，针对澳大利亚对中国螺纹钢案倾销部分作出裁定，中国商务部已表示，简单地采取贸易救济措施，并不能从根本上解决钢铁产业面临的问题。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。