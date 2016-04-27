美国钢铁公司对中国钢铁的知识产权侵权指控无依据--中国商务部

路透北京4月27日 - 中国商务部周三表示，对于美国钢铁公司向美国国际贸易委员会提出的关于中国钢铁产品的指控没有依据，希望驳回指控，中美钢铁业应加强对话沟通。

商务部网站援引商务部贸易救济局负责人谈话称，美国一方面要求中国压减钢铁产能，一方面又指控中国钢铁企业控制产量与出口量，这种做法自相矛盾。

美国钢铁公司周二向美国际贸易委员会提出申请，请求其对中国河北钢铁集团公司、上海宝钢集团公司等约40家中国钢铁企业输美碳钢与合金钢产品提起337调查，并发布永久性的排除令及禁止令。

贸易救济局负责人表示，美国337调查主要针对的是知识产权侵权纠纷，而钢铁产品是较为成熟的产品，不存在所谓的知识产权纠纷。

“所谓知识产权侵权指控完全没有事实依据，希望美国国际贸易委员会驳回指控。”该负责人称。

负责人指出，中美钢铁业应加强对话、沟通，共同努力应对当前因世界经济增长乏力、需求不振导致的产能过剩问题。

此前，针对澳大利亚对中国螺纹钢案倾销部分作出裁定，中国商务部已表示，简单地采取贸易救济措施，并不能从根本上解决钢铁产业面临的问题。（完）