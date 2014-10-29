退税优惠刺激中国硼钢出口大增 引发其他国家业者不满

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透东京/新加坡10月29日 - 中国对一些亚洲国家出口的享受优惠税收政策的钢材量大增，引发一些批评声音，认为中国钢厂凭借出口退税政策的优势廉价销售过剩钢材。
争议中的这类钢材含有硼元素，可增加钢材硬度，用来生产农用机具和矿业设备等产品。中国为了推动高价值钢产品出口，对硼钢的出口税率较低。
但印度等国的钢厂表示，中国这些钢材中仅添加了最低限度的硼以享受退税优惠，并已敦促本国政府采取措施，因为担心廉价的进口钢材会导致部分小型钢厂倒闭。
“这是另一个大漏洞，也难怪他们抱怨，”钢铁行业咨询公司MEPS的分析师Jeremy Platt表示。
中国钢厂出口一吨硼钢获得的退税，相当于在其中添加0.0008%硼元素所付出成本的五倍。
Platt称，这样少量添加不会改变钢铁的性能，但却将其归为特种钢或硼钢，由于退税政策，可以以更低价格出售。
中国上月钢铁整体出口触及纪录高位，使这一情况变得更加敏感。一份政府报告显示，2014年上半年硼钢出口1,158万吨，或接近总出口量的30%。
中国钢铁工业协会(CISA)常务副秘书长李新创称，中国没有对钢铁工业提供补贴，但钢铁出口继续大幅增长可能带来问题，因此需要合理解决。
李新创上周在天津的一次会议上称，世界上有些国家很不高兴，但消费者非常高兴。
中钢协另一官员称，一些退税政策在7月停止，政府在年底将重新公布符合退税的钢铁产品名单。
中国海关部门没有回应通过传真发出的置评请求，路透就该问题向税务部门致电也没有得到回复。(完)
(编译 徐文焰/王丽鑫; 审校 李春喜)
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