螺纹钢收创两个半月高位 市场寄望年底备货需求

路透上海12月11日 -上海螺纹钢期货周三扭转盘中跌势，收盘刷新两个半月高位，市场寄望年底的冬储备货需求，而近期部分钢厂迫于环保压力而减产，亦减轻了市场对供应过剩的忧虑。

螺纹钢主力1405合约收高0.43%至每吨3,735元，为9月24日以来最高收位。早盘曾触及3,691元的三日最低，但随后在强劲的低位买盘推动下，期价在午盘稳步反攻，最终收于日高3,738元附近。

南华期货工业品总监曹扬慧表示，“目前钢材的社会库存处于非常低的水准，贸易商冬储备货还未全面展开，而近期多地的雾霾天气也会使部分钢厂因环保压力而降低开工率。”

中国国家统计局周二公布，11月全国粗钢日产量为202.9万吨，较10月下降3.3%，且创下2013年以来最低。因环保压力和市场环境不佳令钢厂开工率下降，其中中小型钢厂的减产力度或超过大型企业。

钢铁产量回落的同时，部分钢厂在多月按兵不动后，在年底开始试探性上调出厂价格。

中国最大的上市钢企--宝钢股份(600019.SS)周三宣布，上调明年1月主要钢材售价，涨幅大多在50元人民币/吨。

不过曹扬慧表示，调价行动背后可能有钢厂销售策略上的考虑，希望年末与贸易商签订购销合同时定价高一些，目前钢材需求端维持稳定，没有太大亮点。

她并称，螺纹钢期价正在考验3,710-3,750元的压力位，若成功突破，或挑战1月合约所及3,830元左右的下半年高点，但在需求无法明显转强的背景下，升破4,000元上方的年内高位的可能性不大。

与螺纹钢今日的坚挺走势相比，上游品种表现偏弱，大连铁矿石和焦炭日内分别下跌0.64%和0.37%。（完）

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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