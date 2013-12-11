螺纹钢收创两个半月高位 市场寄望年底备货需求

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海12月11日 -上海螺纹钢期货周三扭转盘中跌势，收盘刷新两个半月高位，市场寄望年底的冬储备货需求，而近期部分钢厂迫于环保压力而减产，亦减轻了市场对供应过剩的忧虑。
螺纹钢主力1405合约收高0.43%至每吨3,735元，为9月24日以来最高收位。早盘曾触及3,691元的三日最低，但随后在强劲的低位买盘推动下，期价在午盘稳步反攻，最终收于日高3,738元附近。
南华期货工业品总监曹扬慧表示，“目前钢材的社会库存处于非常低的水准，贸易商冬储备货还未全面展开，而近期多地的雾霾天气也会使部分钢厂因环保压力而降低开工率。”
中国国家统计局周二公布，11月全国粗钢日产量为202.9万吨，较10月下降3.3%，且创下2013年以来最低。因环保压力和市场环境不佳令钢厂开工率下降，其中中小型钢厂的减产力度或超过大型企业。
钢铁产量回落的同时，部分钢厂在多月按兵不动后，在年底开始试探性上调出厂价格。
中国最大的上市钢企--宝钢股份(600019.SS)周三宣布，上调明年1月主要钢材售价，涨幅大多在50元人民币/吨。
不过曹扬慧表示，调价行动背后可能有钢厂销售策略上的考虑，希望年末与贸易商签订购销合同时定价高一些，目前钢材需求端维持稳定，没有太大亮点。
她并称，螺纹钢期价正在考验3,710-3,750元的压力位，若成功突破，或挑战1月合约所及3,830元左右的下半年高点，但在需求无法明显转强的背景下，升破4,000元上方的年内高位的可能性不大。
与螺纹钢今日的坚挺走势相比，上游品种表现偏弱，大连铁矿石和焦炭日内分别下跌0.64%和0.37%。（完）
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。