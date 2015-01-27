美国初判中国钢制搁架获不公平政府补贴 将课征反补贴税

路透华盛顿1月26日 - 美国商务部周一认定中国生产的钢制搁架产品获得不公平的政府补贴，将对其课征反补贴税。

商务部初步裁定，从中国进口家用及企业用无螺栓钢制搁架产品将被征收最高达55.75%的反补贴税。

此案申诉为总部设在芝加哥的Edsal Manufacturing提出，该公司还投诉上述产品的售价低于公平价格。有关补贴一事的最终裁决将于6月8日前完成。(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。