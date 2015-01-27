美国初判中国钢制搁架获不公平政府补贴 将课征反补贴税

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透华盛顿1月26日 - 美国商务部周一认定中国生产的钢制搁架产品获得不公平的政府补贴，将对其课征反补贴税。
商务部初步裁定，从中国进口家用及企业用无螺栓钢制搁架产品将被征收最高达55.75%的反补贴税。
此案申诉为总部设在芝加哥的Edsal Manufacturing提出，该公司还投诉上述产品的售价低于公平价格。有关补贴一事的最终裁决将于6月8日前完成。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
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路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。