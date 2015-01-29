中钢协：钢企今年资金仍紧张 汇率和债务风险可能加大（更新版）

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
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路透北京1月29日 - 中国钢铁工业协会常务副会长朱继民周四表示，中国钢企今年资金紧张难以根本缓解，且汇率和债务风险都可能加大，人民币最近的贬值对钢企形成严峻的考验。
中钢协并表示，钢铁企业反映2014年资金紧张，融资贵、融资难问题没有得到缓解，去年全行业贷款总量下降了47亿元人民币。而会员钢铁企业银行借款同比增长0.28%，但财务费用同比增长20.58%，很大程度上是因为贷款利率上升。
“有些银行采取一刀切做法，不断抽贷、压贷，使企业资金十分紧张...，银行抽贷后再贷的时候，根据不同情况，利率普遍上浮了。”朱继民指出。
他并指出，钢铁行业仍面临很多问题，钢价连续创出新低，而铁矿、煤炭价格下跌所带来的原料成本优势并没有转化为产品竞争优势。行业整体盈利水平尽管比上年有所改善，但销售利润率只有0.85%，在整个工业行业中垫底。
2015年要特别关注今年经济下行压力对行业的影响，加强企业防范经营风险引导，特别是汇率风险，加强市场风险预期分析。中钢协将积极建议有关部门和金融机构采取差别化的信贷政策，继续呼吁有关部门尽快出台降低国内铁矿山税费措施。
受铁矿石价格暴跌影响，中国部分矿山企业不得不关停减产，亦令中国铁矿石的对外依赖度进一步提高。2014年国内原矿产量15.1亿吨，同比增长3.9%，其中12月份国内铁矿石产量同比下降4.6%至1.26亿吨，连续三个月环比下降。
“矿山投资都很大，一旦开工后也不会轻易关停，...从原矿产量来看，目前国内矿山关停面也就在10%左右。”中钢协指出。
朱继民指出，矿价下跌总体对中国钢铁产业有利，但如果下跌幅度过大则可能打破原有供需平衡点，引发市场逆转，当矿价跌至70美元以下的时候，国内矿山就有一批面临倒闭，矿价跌破60美元，则有更大一批国内矿山倒闭，因为国际大矿山有较强的开采和成本优势。
中国钢铁业产能严重过剩，中钢协此前预计今年钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。
主要受美元指数升值影响，人民币兑美元 CNY=CFXS 自去年11月迄今贬值2.2%。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯／杨淑祯)
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