发改委：放宽外资准入 取消钢铁等行业股比要求

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京3月13日 - 为扩大开放和转变外资管理方式，中国国家发展和改革委员会和商务部周五正式发布外商投资产业指导目录（2015年修订），放宽外资准入，进一步放开一般制造业，取消钢铁和乙烯等行业股比要求。
发改委网站刊登的新闻稿并称，有序推进服务业开放，针对金融、商贸物流、电子商务等领域提出一系列开放措施。减少限制类条目，允许类项目不再保留外资股比限制。
引导外资投向，鼓励外商投资现代农业、节能环保、新能源等领域；同时完善政策体系，从注重外资准入管理更多地转为市场调节和行业监管，限制类条目从79条减少到38条。
该规定自今年4月10日起实施。此前发改委已于2014年11月4日至12月3日期间向社会公开征求意见。
目录详细内容，请点击发改委网站：here （完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
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