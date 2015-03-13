发改委：放宽外资准入 取消钢铁等行业股比要求

路透北京3月13日 - 为扩大开放和转变外资管理方式，中国国家发展和改革委员会和商务部周五正式发布外商投资产业指导目录（2015年修订），放宽外资准入，进一步放开一般制造业，取消钢铁和乙烯等行业股比要求。

发改委网站刊登的新闻稿并称，有序推进服务业开放，针对金融、商贸物流、电子商务等领域提出一系列开放措施。减少限制类条目，允许类项目不再保留外资股比限制。

引导外资投向，鼓励外商投资现代农业、节能环保、新能源等领域；同时完善政策体系，从注重外资准入管理更多地转为市场调节和行业监管，限制类条目从79条减少到38条。

该规定自今年4月10日起实施。此前发改委已于2014年11月4日至12月3日期间向社会公开征求意见。

目录详细内容，请点击发改委网站：here （完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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