中国大中型钢铁企业今年前两月亏损 因供应过剩需求放缓--中钢协

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透石家庄3月26日 - 中国钢铁工业协会副会长王立群周四称，中国大中型钢铁企业今年前两个月共亏损31.5亿元人民币(5.071亿美元)，因供应过剩及需求成长放缓打压价格。
王立群在一次行业会议上称，1月和2月中国粗钢表观消费量下滑7.5%。
王立群还警告称，贸易摩擦增加将给中国钢铁出口带来压力。去年钢铁出口达到创纪录的9,378万吨。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦/张荻)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。