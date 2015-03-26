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中国财经 | 2015年 3月 26日 星期四 11:31 BJT

中国大中型钢铁企业今年前两月亏损 因供应过剩需求放缓--中钢协

路透石家庄3月26日 - 中国钢铁工业协会副会长王立群周四称，中国大中型钢铁企业今年前两个月共亏损31.5亿元人民币(5.071亿美元)，因供应过剩及需求成长放缓打压价格。

王立群在一次行业会议上称，1月和2月中国粗钢表观消费量下滑7.5%。

王立群还警告称，贸易摩擦增加将给中国钢铁出口带来压力。去年钢铁出口达到创纪录的9,378万吨。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦/张荻)

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