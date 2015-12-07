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中国财经 | 2015年 12月 7日 星期一 10:40 BJT

今年中国钢材需求料降4.8% 铁矿石对外依存度达79.5%--冶金规划院

路透北京12月7日 - 中国冶金工业规划研究院周一称，预测2015年中国钢材需求量同比下降4.8%至6.68亿吨，同期铁矿石（折品位62%）需求量小幅减少0.4%至11.2亿吨，铁矿石对外依存度将达到79.5%。

冶金规划院周一发布中国和全球钢铁需求预测数据称，2015年粗钢产量料同比下降2.1%至8.06亿吨，明年则续降至7.81亿吨。

预测数据并显示，2016年中国钢材需求料续降至6.48亿吨，同期铁矿石需求量亦续降至10.73亿吨。

“2015年我国经济发展面对多重困难与挑战，进出口额同比双降，固定资产投资增速回落，经济增速下滑，机械、汽车产量增速大幅回落，造船行业实现增长，但带动钢材消费有限。”预测新闻稿指出。

对于全球钢材消费方面，中国冶金规划院预计称，预计2015年全球钢材需求为15.13亿吨，同比下降2.0%；2016年钢材需求为14.99亿吨，同比下降0.9%。

以下是中国冶金规划研究院发布的2015年和2016年中国钢铁需求预测一览：

2015年 2015年同比 2016年 2016年同比

增速 增速

钢材需求量/亿 6.68 -4.8% 6.48 -3.0%

粗钢产量/亿吨 8.06 -2.1% 7.81 -3.1%

生铁产量/亿吨 7.09 -0.4% 6.79 -4.2%

铁矿石需求量/ 11.20 -0.4% 10.73 -4.2%

亿吨

备注：1. 同比基数采用国家统计局数据（2014年粗钢产量8.23亿吨）。

2. 2015年铁钢比按照0.88推算，2016年铁钢比按照0.87推算，得出上述生铁产量预测数据。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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