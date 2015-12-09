焦点：中国钢厂利用退税 增加对海外出口

资料图片：中国嘉兴一家向欧美出口的钢厂中生产的钢料。 REUTERS/William Hong

路透马尼拉/伦敦12月9日 - 中国钢铁出口商利用国内的税制，向全球市场加大国内过剩钢铁的出口，它们对合金产品略加调整，从而避开政府削减贸易补贴的措施。

路透计算的数据显示，今年头八个月钢铁出口商申领的出口退税高达24亿美元，势必将超过2014年全年的总额，尽管政府收紧了出口退税的条件。

出口退税以及周三宣布的降低部分钢铁产品出口税的措施，帮助许多中国钢厂占据对海外对手的价格优势。今年中国钢铁出口首次突破1亿吨，是2014年德国出口的四倍还要多。德国是欧盟最大的钢铁生产国。

这推动钢铁价格跌至12年低点，促使许多国家对中国钢材征收反倾销税，并引发钢厂关闭。本季度欧洲钢铁产业裁员约5,000人，引发欧盟部长召开紧急会谈。

中国政府今年初取消含硼钢出口退税。但中国国内及外国钢铁业高层指出，含铬钢的出口退税仍然持续。

“含硼钢的出口现在已经几乎枯竭。但在此同时，非硼合金钢出口大增。当一个漏洞堵住，另一个漏洞却打开了，”英国顾问公司MEPS的分析师Jeremy Platt指出。

中国含铬量0.3%的钢材出口，可以获得9-13%的出口退税，这是中国当局扶助较高价值钢材的措施之一。

虽然有人猜测中国政府可能也会取消含铬钢的出口退税，但东盟钢铁委员会会长Roberto Cola指出，这只会促使出口业者转往其他合金钢，像是钛钢或是锰钢。

“钛钢看起来是下一个最具经济效益的，”他说。“他们应该完全取消退税。”

中国钢铁工业协会的一位官员表示，该协会和政府都不鼓励出口“过多”钢铁。

“民间私营钢铁企业--在很多时候都充当交易商而非生产商的角色--他们自行做出出口决定，试图尽可能多的赚取合法利润。”该官员说道，他拒绝具名，因未获授权对媒体讲话。

**对钢材种类改头换面**

根据中国海关数据，在1-8月出口的7,200万吨钢铁产品中，有4,400万吨被列为合金钢。

路透计算显示，若基于13%的最高出口退税标准，中国钢铁出口商能从这个出口量获得24亿美元退税，相比之下，2014年全年出口退税为35亿美元。

虽然一些出口退税将有助于推动出口商出售更多具有附加值的钢材，但更多数据显示，约半数可能已经出货的钢材仅包含了极少的合金成分。

根据MEPS的估算，多个进口国的海关数据显示，1-8月从中国进口的合金钢仅为2,060万吨。MEPS自从上世纪90年代以来一直跟踪中国的钢铁行业。

这与中国的数据相差2,340万吨，表明很多被中国列为合金钢的出口产品所含的合金成分不足，因而在出口目的国不能被归为合金钢。例如，很多进口国认为，只有一种产品的合金成分超过0.5%，它才属于特殊钢。

中国的海关和税务部门并未立即回复置评请求。

“(英国政府)将考虑从相关部门搜集错误分类的强有力证据，”英国商务部的一位发言人称。该发言人因这一事件的敏感性而拒绝透露姓名。

欧洲钢铁行业裁减的5,000个岗位中，大多是在英国。英国钢铁生产商将此主要归咎于中国的廉价钢材，尽管全球钢材市场正备受产能过剩的困扰。(完)