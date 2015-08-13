独家：中国钢厂下调出口价格 利用人民币贬值机会

图为合肥一家钢铁厂车间内的工人在查看生产情况。 REUTERS/Stringer

路透上海/马尼拉8月12日 - 业内消息人士称，中国钢铁生产商已下调出口价格，对人民币贬值做出反应。这是人民币贬值如何帮助中国企业增加销售的部分初步迹象。

中国钢铁产业规模为全球最大，但国内需求下滑已迫使许多钢厂的海外出口数量创出最高纪录，据称其中有些是亏本出售。

人民币走软将使中国钢铁产品在海外变得更加便宜。中国当局意外贬值人民币给本国出口商提供了降价空间。

知情人士称，中国部分小型钢厂已将建筑用螺纹钢等钢产品的出口价格每吨下调5-10美元。

负责出口的一名高级主管称，中国唐山的一家私人钢厂将钢坯出口离岸价下调了5美元至每吨295美元。

另一国有贸易公司高管称，公司无奈只能考虑降价。

“人民币贬值将使我们的出口更有竞争力...由于海外买家知道人民币贬值这件事，我们别无选择，只能考虑降价，”该高管称。

如果中国众多钢厂都是这种想法，那么将有一大波钢铁供应涌向国际市场。这可能会让印度等国感到不满，这些国家的钢铁制造厂一直抱怨，说中国倾销。

印度第三大钢厂JSW Steel(JSTL.NS)联席常务董事Seshagiri Rao称，周二人民币贬值近2%，让中国钢铁出口价格每吨便宜了5美元左右。

“这将进一步增强中国钢厂向印度出口的能力。他们拼命出口钢铁，不在乎价格，”Rao称。

中国钢铁出口企业争分夺秒降价的消息在美国钢铁行业引起强烈反弹，也给那些对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)心存疑虑的政客，提供了新的反对理由。

**创纪录的出口量**

中国是全球最大的钢铁消费国和生产国，占到全球总产量约一半。

消息人士称，其它中国出口企业也开始将每吨出口价降低5-10美元，与此同时部分大型钢铁厂和贸易商则尚未行动，正在等待观望，看北京方面是否计划让人民币长期贬值。

自央行周二让人民币贬值以来，人民币两日内已经累计下跌近4%。但参与决策过程的消息人士称，政府内部强烈呼吁人民币进一步下跌。

中国7月出口钢材973万吨，接近1月时创下的1,029万吨纪录高点。

今年1-7月中国钢材出口量达到6,213万吨，已达到2014年创纪录出口量9,378万吨的三分之二。

出口增加可能为中国钢厂提供一条生命线。中国方面正在努力重组钢铁行业，并削减约3亿吨的过剩产能，出口增长可能推迟该进程。中国这些过剩产能相当于全球第二大钢铁生产国--日本--年产量的三倍。

“这增添了这样一种压力，即对于全球其余的钢铁业者来说，中国钢铁出口仍将是一个需要面对的问题，”中信里昂证券的大宗商品策略师Ian Roper说。

但香港出口商Smart Timing Steel的资深交易员Bill Chen说，其他国家也可能让本币贬值，并采取更多反倾销举措。

中信里昂证券的Roper说，中国钢铁出口增长，可能提振中国对澳洲和巴西等地铁矿石的进口，尽管人民币贬值令进口商品价格上涨。

但人民币贬值可能打击铜等工业金属，以及大豆的进口。中国是铜和大豆的最大进口国。

“不管从哪种大宗商品的角度看，中国的物价实际都已上涨，这些大宗商品的消费者将做出反应，”澳洲国民银行资深分析师Gerard Burg表示。(完)

(编译 许娜/王丽鑫/郑茵/杜明霞；审校 张涛/张若琪/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。