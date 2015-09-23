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中国财经 | 2015年 9月 23日 星期三 12:42 BJT

今年中国钢铁出口量料破1亿吨--中钢协

路透青岛9月23日 - 中国钢铁工业协会副会长王利群周三对记者表示，今年中国钢铁产品总出口量可能超过1亿吨。

在产量过剩与内需疲弱的情况下，海外市场为陷于挣扎的中国钢铁生产商提供一线生机。

中国今年前八个月出口达7,187万吨，较上年同期增长26.5%。去年总出口量达到9,380万吨，较2013年增长50.5%。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

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