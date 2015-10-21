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中国财经 | 2015年 10月 21日 星期三 10:24 BJT

中国是全球钢铁供给过剩主要推手--英国商务大臣

路透伦敦10月20日 - 英国商务大臣Sajid Javid周二在回应塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)可能裁员1,200人时说道，中国是全球钢铁供给过剩的主要推手。

“显然就目前市场的过剩产能来说，中国是主要推手。”他对议会说道。此外，亦提到也有巴西、俄罗斯和土耳其供给过剩的原因。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)

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