高度重视钢铁产能过剩问题 产能增长态势基本得到遏制--中国商务部

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月6日 - 针对近日媒体有关欧盟委员会呼吁中国政府采取措施削减钢铁产能的报导，中国商务部新闻发言人周六发表谈话指出，中国政府愿意通过各种对话磋商机制，与世贸组织各成员国进行真诚沟通，为创建公平、公正、可预期的国际市场环境做出积极努力。
商务部网站刊登的发言人谈话称，中国政府对处理钢铁产能过剩问题高度重视，已采取一系列切实有效的措施，付出很大的代价，经过努力，钢铁行业“去产能”工作取得了明显的成效。部分过剩产能已经在市场机制的作用下退出，产能增长的态势基本得到遏制。
该发言人指出，产能过剩是当前全球钢铁行业面临的共同问题，需要各国协同应对。成员方有义务、有责任严格履行世贸组织的条约义务。根据《中国加入世贸组织议定书》相关条款，在2016年12月11日之后，针对中国的反倾销“替代国”做法将失去多边法律依据，各成员方应立即停止使用“替代国”做法。
中国政府已经明确提出严禁钢铁行业新增产能，承诺从2016年起，用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨，并就推进组织实施工作做出了具体部署。这充分展示了中国政府“去产能”的决心。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)