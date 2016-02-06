高度重视钢铁产能过剩问题 产能增长态势基本得到遏制--中国商务部

路透北京2月6日 - 针对近日媒体有关欧盟委员会呼吁中国政府采取措施削减钢铁产能的报导，中国商务部新闻发言人周六发表谈话指出，中国政府愿意通过各种对话磋商机制，与世贸组织各成员国进行真诚沟通，为创建公平、公正、可预期的国际市场环境做出积极努力。

商务部网站刊登的发言人谈话称，中国政府对处理钢铁产能过剩问题高度重视，已采取一系列切实有效的措施，付出很大的代价，经过努力，钢铁行业“去产能”工作取得了明显的成效。部分过剩产能已经在市场机制的作用下退出，产能增长的态势基本得到遏制。

该发言人指出，产能过剩是当前全球钢铁行业面临的共同问题，需要各国协同应对。成员方有义务、有责任严格履行世贸组织的条约义务。根据《中国加入世贸组织议定书》相关条款，在2016年12月11日之后，针对中国的反倾销“替代国”做法将失去多边法律依据，各成员方应立即停止使用“替代国”做法。

中国政府已经明确提出严禁钢铁行业新增产能，承诺从2016年起，用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨，并就推进组织实施工作做出了具体部署。这充分展示了中国政府“去产能”的决心。（完）