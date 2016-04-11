钢材出口损及中国市场经济地位--中钢协秘书长

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月9日 - 中国钢铁工业协会秘书长刘振江周六在北京举行的一个会议上称，中国大量的钢材出口正在损及该国市场经济地位。
刘振江表示，2016年钢材价格反弹产生了“恶性循环”，推升了原材料价格及产量。
他称，削减钢产能较为重要，但控制钢产量更加重要。
中国正在寻求欧盟给予其市场经济地位，但中国向欧盟出口大量钢材，加上该国对外国产品征收新进口关税，引发了激烈的政治辩论，尤其是在英国。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。