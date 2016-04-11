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中国财经 | 2016年 4月 11日 星期一 09:13 BJT

钢材出口损及中国市场经济地位--中钢协秘书长

路透北京4月9日 - 中国钢铁工业协会秘书长刘振江周六在北京举行的一个会议上称，中国大量的钢材出口正在损及该国市场经济地位。

刘振江表示，2016年钢材价格反弹产生了“恶性循环”，推升了原材料价格及产量。

他称，削减钢产能较为重要，但控制钢产量更加重要。

中国正在寻求欧盟给予其市场经济地位，但中国向欧盟出口大量钢材，加上该国对外国产品征收新进口关税，引发了激烈的政治辩论，尤其是在英国。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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