中钢协预计今年经营环境好于去年

* 中钢协会员企业实现利润下降98%,钢铁主业仍亏损

* 高额税负及地方不合理收费加重钢铁企业负担

* 2013年的钢铁运行环境将好于去年

* 若淡水河谷超大型矿砂船能降低矿石价格和运费就会支持

路透北京1月31日 - 中国钢铁工业协会秘书长张长富周四称,去年其会员企业利润同比下降98.22%,钢铁主业仍是亏损,预计今年钢铁业运行环境好于去年,但仍面临需求增长平缓以及产能过剩等严峻挑战.

张长富在发布会上称,进口铁矿石高价位,钢材低价位,今年钢铁市场形势难以根本好转,中国钢铁行业仍面临严峻挑战,将把化解产能过剩作为全行业一项重要工作,并继续推进铁矿石现货交易平台.

数据显示,2012年中钢协会员企业实现销售收入35,441.1亿元人民币,同比下降4.31%;实现利税740.89亿元,下降54.33%;实现利润15.81亿元人民币,同比下降98.22%.

"从市场需求,钢铁行业亏损,钢价低迷来看,没有任何理由支持(今年)钢价上涨...总体上,矿价要走低."张长富如此预测今年的钢铁业形势.

问及对于淡水河谷40万吨超级铁矿砂船的态度,张长富表示,"中国的港口交通管理部门能不能放行40万吨的超大铁矿砂船,我不得而知,是交通部门主管的事情,而中国钢铁企业希望铁矿石价格下降,铁矿石运费下降,怎么有利于这个,我就支持."

不过中钢协副秘书长屈秀丽称,钢铁行业2012年最困难的时期是7月和8月,9月份宏观政策出来后行情有所好转,从2012年看,最困难的时期已经过去了,但钢铁业的利润非常薄,从目前企业反映情况看,2013年其经营形势还会非常严峻,钢铁企业提高经济效益非常困难.

**高矿价和高税负施压钢铁业**

张长富认为,铁矿石进口高价位,吞噬了钢铁企业的微薄利润,且有些矿石供应商人为抬高矿价十分"露骨",另一方面高额税负及地方不合理收费,进一步加重的了企业负担.

他并强调,由于矿产资源税等税种调高导致企业税负增加,另有一些地方为保证税收不减少想钢铁企业超前征税.

数据显示,2012年中钢协80家会员企业应缴税费为899.64亿元,但实际缴税980.18亿元.

"去年钢材价格长时间处于低位,但只要钢材价格稍有上涨,进口铁矿石便立即跟涨,且涨幅远远高于钢材价格...钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏."张长富称.

他并称,从去年12月下旬至今年1月中旬短短20天时间,进口铁矿石价格每吨上涨44美元涨幅高达38%,而国内钢材价格仅上涨每吨106元,"完全是垄断市场人为拉高价格造成的."

针对矿山哄抬矿价,张长富称,中钢协正在联合商务部和五矿商会核准铁矿石进口资质企业,继续规范铁矿石贸易代理制.

中钢协此前表示,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点.（完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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