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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 12日 星期二 10:45 BJT

中国钢铁业或面临关停潮--钢企高层

一位中国钢铁企业高管称，未来几年中国规模膨胀的钢铁行业将面临一波关停浪潮，需求放缓和数十年的“盲目扩张”最终将拖累整个行业。今年稍早中国政府表示，将执行新的政策鼓励并购重组，关闭落后炼厂，力争到2015年钢铁行业前十大企业产量占比将达到60%。路透
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