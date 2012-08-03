综述：谁在吞噬中国钢铁业的利润?

作者 李文科

路透北京8月3日电---就在中钢协本周二黯然宣布钢企主业亏损之後,上期所螺纹钢期货主力合约的触底回升之势便就此戛然而止,并在第二日触及该合约的最高成交量,显示多空双方博弈升级:是高成本支撑下的底部回升,抑或是重重压力下的漫漫寒冬?

钢价究竟是上还是下,可能和经济回暖程度相关,但长远来看,更取决於"体态庞大"的中国钢铁业能否实现华丽瘦身.因为微利或者亏损,这把多年来始终高悬在顶的达摩克利斯长剑正在缓缓落下.而这并非是"乍暖还寒"的暂时现象,钢价亦可能要在"平底锅"的宽阔底部徘徊良久.

在大中型钢铁业於2009年5月开始摆脱利润负数32个月後,中国钢企利润成绩单在今年1月再现负数,且今年上半年的主业利润亦以亏损告终,销售利润率仅0.13%,在所有工业行业中垫底.

实际上,这正是占全球产能一半之巨的中国钢铁业的"肥胖"後遗症,全球经济不景气与国内经济放缓则是令上述症状显现的一剂催化剂.在庞大的过剩产能之後,还要背负高成本、资源和环境等多重压力的中国钢铁业早已步履踯躅.

"钢铁业现在的低谷虽比08年时高一点,但後续反弹却不会和08年一样的V型,而一定是U型反弹,而且我们难以预测这个U型底部将维持多久."中国联合钢铁网资深分析师胡艳平称.

在中国经济企稳回升之际,中钢协副会长张长富则强调,"中国钢铁业要做好迎战困难和长期'过冬'的准备."

悲观投资者坚持认为,原燃料继续下跌亦给钢价下跌预留更大空间,需求不振与巨大富裕产能的投产冲动令钢价尚难见底.不过,亦有乐观者跃跃欲试.

"现在的价格距离上一个底部只有几十个点,如果下周能触及第二个底部,我觉得就是进场买入的信号,"一位在期市机构投资者任职的人士称,当然会选择小单先行,但至少向下的风险已很小.

**过剩产能之殇**

毫无疑问,中国经济增长前景向好是中国钢铁业此前不断扩张的动力源泉,但中国钢企已经在规模扩张的路上走得太远,亦因此在今年上半年中国钢价一路下滑、市场需求萎靡时,中国粗钢产量却一路上扬,旬日产量甚至在5月创下纪录.

尽管在市场经济条件下,产能过剩可能是很多行业的常态,但中国钢铁业产能过剩的严重程度已达到足以影响其效益的地步.占据全球半壁江山的粗钢产量,对於中国钢铁业而言并不是实力的象征,而更是一个负担.

上海期交所螺纹钢期货主力合约周五稍早触及每吨3,631元的低点,较年初的高点下跌约两成,这一价格甚至不及饲料用的豆粕.

一般而言,钢铁行业在产能利用率低於90%的时候就很难有较高的利润,因为富裕产能的投产冲动将始终压制并不断拉低钢企的平均利润,而中国钢铁业的产能利用率已自2000年的逾95%下降至去年的83%,今年则将降至八成以下.

"总体来看,(钢铁业)供应过剩格局仍将维持,预计下半年产能利用率将下滑至80%以下."工信部赛迪智库原材料研究所的预测报告指出.

交银国际的研究报告进一步指出,由於下游需求疲软,旺季行业仅录得微利或亏损,上半年大部分普钢上市公司将出现亏损,下半年钢铁行业盈利状况不大可能出现明显好转,且可能进一步下降.

不仅如此,体量巨大亦令中国钢铁业对其最重要的原料--铁矿石基本丧失了议价能力.由於中国铁矿石对外依存度高达60%,且矿石供应高度垄断,最终令矿价"易涨难跌",直接削弱了中国钢企的盈利能力.

虽然中国政府三番五次出台政策和措施,试图抑制高速膨胀的钢铁产能,并督促企业兼并重组,但效果甚微.业界期望,本轮经济放缓形成的市场化倒逼机制,或能推动体态臃肿的中国钢铁业最终实现"瘦身",但这头钢铁"巨象"转个身尚且困难,又何况要翩翩起舞呢?

**本周大宗商品重要新闻一览**

--中国钢铁工业协会称,上半年会员钢企累计实现利润23.85亿元人民币,同比下降95.81%.上半年会员钢企销售利润率降至0.13%.

--为进一步扩大钢厂需求,帮助钢企脱困,中国工业和信息化部近期正酝酿恢复对钢铁业实施"以产顶进"政策,用於出口的高端产品也有望获得更有针对性的财税支持.

--2011年全球铁矿石产量触及19.2亿吨的纪录高位,主要用於满足中国需求--联合国报告

--中国证监会称,沪、深证券交易所、中国证券登记结算公司和四家期货交易所将自今年9月1日起联手大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费.

--铁矿石和煤等商品价格下滑,正伤及澳洲出口获利,并使得数以10亿计美元的矿业投资面临风险.澳洲迄今之所以能躲过衰退,大规模的矿业投资是一大原因. (完)

--审校 张喜良

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