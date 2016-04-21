中国钢铁和铁矿石期货双双触及19个月高点 补充库存需求旺盛

路透马尼拉4月21日 - 中国钢铁期货周四连续第四日上扬，大涨近9%至2014年9月以来最高位，因寄望钢铁消费将维持坚挺，企业补充库存的需求高涨。

大连商品交易所铁矿石期货攀升6%，亦触及19个月高点，这可能推动现货铁矿石升向每吨70美元的新高。大型矿商削减供应，也支持了铁矿石价格。

上海期交所10月交割的建筑用螺纹钢最高涨至每吨2,787元人民币(430美元)，收盘涨7.4%至每吨2,750元。

大连商品交易所9月铁矿石期货触及6%的涨停板，收于每吨474元，也创下2014年9月以来最高水准。

去年工厂关停导致供应收紧、消费者补充库存以及季节性需求回升均提振了中国钢材价格，上海钢材期货已较2015年低点飙升77%。

Argonaut Securities的分析师Helen Lau说，中国钢贸商3月底的钢材库存为1,100万吨，较上年同期减少28%，到4月15日进一步降至980万吨。

“因此，我们认为钢材价格的涨势或许会持续至第二季度，”Lau说。

由于今年国内钢材价格急升，推动那些停产但尚未关闭的“僵尸”钢厂恢复生产，钢铁生产的利润率也升至至少两年来最高水平。

这也提振了对原材料--铁矿石的需求。钢铁指数(TSI)的数据显示，交割地为中国天津港的近月铁矿石期货周三飙升4.1%至每吨64.30美元，创2015年6月以来最高水准。

全球四大铁矿石厂商减少供应也支撑了铁矿石价格。巴西淡水河谷 (VALE.N)(VALE5.SA)、力拓 (RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓 (BHP.AX)和Fortescue Metals Group (FMG.AX)第一季的年化产量较前季下降9,000万吨。

加上本周宣布下调产量预估，分析师称，这支持了矿业公司在回应供应方担忧的预期。

不过，必和必拓的澳洲主管认为，近期铁矿石和炼焦煤价格的涨势料不会持续超过几个月，因预计有更多低成本供应将进入市场。 (完)