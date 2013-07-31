中钢协：钢企6月滑入整体亏损 下半年难以乐观（更新版）

* 钢企利润逐月下滑，6月首现年内亏损

* 下半年供大于求状况或难缓解

* 钢协负责人称，化解产能过剩方案正在加紧制定

(新增细节及引述)

路透北京7月31日 - 中国钢铁工业协会周三表示，受到钢价持续下滑的拖累，主要钢铁企业在6月出现年内首次整体亏损，而在产量居高不下的情况下，下半年市场供大于求的情况仍难以改善。

不过钢协负责人指出，决策部门正在加紧制定针对钢铁行业产能过剩的方案，且方案力度较大，使人看到了政府力促钢铁产业“瘦身”和升级的决心。

中钢协发布的钢铁行业半年度统计报告显示，6月份盈亏相抵后，会员钢铁企业6月合计亏损6.99亿元人民币，为今年首次出现亏损。

数据显示，今年上半年钢协会员企业实现利润22.67亿元，平均销售利润率0.13%，在全国工业行业中最低。上半年86户会员企业中亏损35户，亏损面为40.7%。

中钢协秘书长张长富在记者会上表示：“中国钢铁行业仍面临复杂严峻的经营环境。从上半年的经营形势看，实现利润逐月减少，直至6月亏损，7月份以后会不会回升，我很难乐观。”

上半年钢铁行业主业惨淡，整体尚有盈利主要拜投资收益所赐。统计显示，上述22.67亿元的实现利润中包括投资收益43.21亿元、营业外收支净额38.8亿元。“扣除这些因素，钢铁主业仍然有较大亏损，”中钢协表示。

中钢协在新闻稿中称，目前钢材社会库存和企业库存处于高位，如果下半年钢材产量不能有效控制，市场供大于求的状况将难以缓解。

此前中钢协的统计显示，7月全国22个城市五大钢材品种社会库存连续第四个月下降，但回落幅度较前两个月有所收窄，且整体库存水平仍处于高位。

而中国钢材产量的居高不下更加剧了消化库存的难度。国家统计局此前数据显示，中国6月粗钢产量较前月的纪录高位有所回落，粗钢日产量达到215.5万吨，环比下降3%，但仍处于高位，据此测算的年化粗钢产量将达到7.87亿吨。

**化解产能过剩方案正加紧制定**

中钢协负责人在记者会上表示，除了正在推进的一系列淘汰落后产能和产业升级的行动外，决策层针对钢铁行业产能过剩的方案也在加紧制定，且力度不小。

中国证券报此前引述权威渠道消息，发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿，方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。

“据我们了解，这个方案正在紧锣密鼓地制定，已在征求相关部委和地方政府的意见，也很正式地征求过我们行业协会的意见，”张长富表示。

他并表示，方案对环保、土地、信贷等很多方面都提出严格要求。如果文件正式出台，肯定是很有力度的，如果配合可操作性的细则，会见到效果。

中钢协在报告中指出，将主动配合相关部门做好化解过剩产能的相关工作。另外，企业也要把化解产能工作与自身生产经营结合起来，果断关停严重亏损的低水平产能。

作为化解中国多个行业产能过剩问题的举措之一，工业和信息化部上周公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及炼铁、炼钢等19个行业。工信部并表示，下半年要以化解产能过剩矛盾为突破口，促进工业转型升级。 (完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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