东北特钢破产重整方案料9月底出炉 此前多笔债券违约--报载

路透上海9月21日 - 21世纪经济报道周三报道，辽宁省政府已决定对东北特钢实施破产重整，方案预计9月底面世。该公司此前有多笔在银行间市场发行的债券违约。

报道引述日前召开的债权人委员会会议内容称：辽宁省政府已确定东北特钢进入破产程序，预计9月底之前出台破产重组方案。但尚不清楚破产重组方案的具体内容，是集团整体破产，还是保留抚顺特钢(600399.SS)脱壳破产。

一位知情人士表示，因无法推行债转股，东北特钢才准备实施破产重整。“估计是先申请破产，把财产保全，再想后面的方案，会先进行破产重整，不会直接到清算。”

作为本次债权人会议的牵头人，中行(601988.SS)(3988.HK)提出三点建议。一是建议整个破产方案需要有债权人委员会的介入；二是建议清产核资的过程由债权人委员会认可的会计师事务所进行操作；三是建议各债权银行考虑大化集团担保等的连锁反应问题。

至于市场影响，一位债券交易人士认为，大家对破产重整比较悲观，未来还是有可能走到破产清算这一步。不过北京一某券商分析师指出，市场对东北特钢债券兑付期望值或已处于低位，影响亦不会太大。

自今年3月起，东北特钢集团在银行间市场所发行的短融、起短融、中票等债券出现连续违约。本周一该公司并公告，应于周六（24日）到期的2015年第三期短期融资券15东特钢CP003，因公司流动性持续紧张，本息偿付存在不确定性。

国内媒体财新近日报道了另外两家大型企业中钢集团和渤钢集团的债务解决方案。

其中中钢集团债转股方案近期获批，审计后的金融机构债务规模600亿元人民币左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。

渤钢集团1,900亿元债务处置方案方面，目前是由渤钢集团中三家企业的优质资产组建新的公司，承接原有债务中的500亿元，800亿元留存原公司及核销，600亿元“债转债”；债权行人士认为银行损失太大，可能不会同意该方案。

此外，信用债市场另一重要事件是广西有色金属集团被宣布破产，为银行间市场发行人破产首例，该公司此前亦有在银行间债市发行的非公开债券到期未能偿付。(完)