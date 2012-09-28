麦格理料中国钢铁市场仍充满挑战

路透香港9月28日电---投行麦格理发表报告称,据该行近期进行的行业调查发现,中国的钢铁市场环境仍然充满挑战,但相信已接近见底,下行风险有限.

麦格理定期对内地的钢铁冶炼和交易商,以及铁矿石交易商等进行访问,据该行最新的调查显示,目前终端需求仍未有起色,订单依然疲弱但下跌速度已减慢,同时冶炼商和交易商的库存也在缓慢下降.

但另一方面,钢铁生产商的产量和利用率持续下滑,而边际利润率虽疲软但已稳定下来.

"终端需求仍未有起色,但下行风险有限."报告称.

麦格理相信,受季节性因素带动,第四季终端需求或会开始见到改善.至于铁矿石价格在低位开始见到支持,供应量减少也令到库存在低位徘徊.假如需求有轻微的上升,已足以令到铁矿石价格快速上涨.

报告称,从资金流向证明,现时市场对钢铁板块的兴趣仍然缺乏,虽然全球释放流动性带来一点刺激作用,但现时已经失去动力.

该行称,钢铁股基本因素仍然疲弱,但估值吸引;维持对鞍钢(0347.HK)(000898.SZ)和马鞍山钢铁(0323.HK)(600808.SS)H股"跑赢大市"的评级,12个月目标价分别为5港元和2.22港元.因两只股份目前以接近其账面值的低位交易,且受预期今年第四季的需求上升带来支持.

鞍钢H股周五午盘初段报4.03港元;马钢则报1.83港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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