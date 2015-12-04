中国钢铁厂需钱孔急 低价抛售铁矿石库存求现

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/马尼拉12月4日 - 据钢铁厂以及交易商消息人士称，中国一些现金匮乏的钢铁厂正在低价出售铁矿石库存，为提振现金流不惜赔本销售存货，成为钢铁行业危机恶化的最新写照。
钢厂出脱港口铁矿石库存，加剧了铁矿石价格的溃跌，过去两个月，铁矿石价格暴跌25%，而钢铁业则面临产能过剩、从房地产到造船业等领域钢铁需求下降、以及信贷吃紧等多重压力。
本周，铁矿石价格.IO62-CNI=SI触及每吨40.30美元，创下10年最低，而2016年期货合约<0#SZZF:>也降至每吨33美元的纪录低位。上海螺纹钢价格SRBcv1也跌至历史低点。
“现金匮乏的钢铁厂以低价出售铁矿石，令市场跌势加速，”北京一家铁矿石交易商称。
河北唐山一家私营钢铁厂的铁矿石销售经理表示，多家钢铁厂从上个月开始卖出铁矿石库存。河北为中国最大的钢铁生产基地。
“现在有越来越多地区、越来越多的钢铁厂都在这么做，只为取得现金保住生存，根本不在乎价位高低，”这位经理称。
他还表示，价格急速下跌也刺激了抛售，因钢厂设法避免进一步亏损的风险。
CRU北京分析师Di Wang提醒，抛售可能会延续到新的一年，因在订单前景黯淡的情况下，钢厂准备新一轮痛苦的减产。
“2月中国春节前钢厂将继续出售铁矿石库存，因存在进一步减产的预期，”Wang说。
还没有对钢厂已抛售铁矿石数量的估算，但港口铁矿石库存保持攀升，意味着随着钢厂加大减产力度，需求在减弱。
据产业咨询公司Umetal，截至11月底，中国主要港口的铁矿石库存攀升至9,000万吨以上，创下4月来最高，自6月创下的今年低点7,700万吨上升。
“港口库存近几个月飙升多达1,000万吨，而钢厂仍在削减库存，因此，更多的铁矿石可能会拿到市场上出售，价格也将面临更大压力，”这位在北京的交易员说。(完)
(编译 刘秀红/王洋; 审校 蔡美珍/张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)