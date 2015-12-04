中国钢铁厂需钱孔急 低价抛售铁矿石库存求现

路透上海/马尼拉12月4日 - 据钢铁厂以及交易商消息人士称，中国一些现金匮乏的钢铁厂正在低价出售铁矿石库存，为提振现金流不惜赔本销售存货，成为钢铁行业危机恶化的最新写照。

钢厂出脱港口铁矿石库存，加剧了铁矿石价格的溃跌，过去两个月，铁矿石价格暴跌25%，而钢铁业则面临产能过剩、从房地产到造船业等领域钢铁需求下降、以及信贷吃紧等多重压力。

本周，铁矿石价格.IO62-CNI=SI触及每吨40.30美元，创下10年最低，而2016年期货合约<0#SZZF:>也降至每吨33美元的纪录低位。上海螺纹钢价格SRBcv1也跌至历史低点。

“现金匮乏的钢铁厂以低价出售铁矿石，令市场跌势加速，”北京一家铁矿石交易商称。

河北唐山一家私营钢铁厂的铁矿石销售经理表示，多家钢铁厂从上个月开始卖出铁矿石库存。河北为中国最大的钢铁生产基地。

“现在有越来越多地区、越来越多的钢铁厂都在这么做，只为取得现金保住生存，根本不在乎价位高低，”这位经理称。

他还表示，价格急速下跌也刺激了抛售，因钢厂设法避免进一步亏损的风险。

CRU北京分析师Di Wang提醒，抛售可能会延续到新的一年，因在订单前景黯淡的情况下，钢厂准备新一轮痛苦的减产。

“2月中国春节前钢厂将继续出售铁矿石库存，因存在进一步减产的预期，”Wang说。

还没有对钢厂已抛售铁矿石数量的估算，但港口铁矿石库存保持攀升，意味着随着钢厂加大减产力度，需求在减弱。

据产业咨询公司Umetal，截至11月底，中国主要港口的铁矿石库存攀升至9,000万吨以上，创下4月来最高，自6月创下的今年低点7,700万吨上升。

“港口库存近几个月飙升多达1,000万吨，而钢厂仍在削减库存，因此，更多的铁矿石可能会拿到市场上出售，价格也将面临更大压力，”这位在北京的交易员说。(完)