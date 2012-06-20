进口商竞争激烈压低亚洲钢价--中钢董事长

路透纽约6月19日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)董事长邹若齐周二接受路透访问时表示,亚洲从俄罗斯、乌克兰和巴西进口的钢铁增加,对本已疲软的钢铁价格带来更多压力.

邹若齐在出席美国金属市场报(AMM)主办的钢铁成功战略会议间隙表示,进口商已然压低价格出货,他们之间的竞争,在东南亚尤为激烈.

"市场非常不稳定;俄罗斯和乌克兰,甚至巴西在向亚洲出售更便宜的钢板和热轧钢卷,"他称.

但亚洲国家的出口也在增加,这是令人忧虑的信号,因其反映出国内市场需求疲弱,生产者更加急欲以低价销往海外.

他指出,"我们认为中国出口商更急於出售,而日本和韩国也很急着出售.当你看到他们在降低价格并急欲出售时,这意味着其国内市场不太好,而不得不出口."

邹若齐称,近几个月来钢铁需求大幅降低,因在全球经济前景不确定前景下,终端用户维持低库存水平.

中钢去年产能利用率达110%,现已降至100%,以因应订单减少的情况.

邹若齐称,"我们没有进行存货生产.我们是根据订单来生产.目前客户减少购买,希望降低库存,因此我们会有更多时间进行设备维修."

"终端用户在其生产规划方面更趋於保守.供应链上各方都变得更为谨慎."(完)

--编译 石冠兰;审校 龚芳

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