进口商竞争激烈压低亚洲钢价--中钢董事长

美国财长努钦称特朗普税制改革计划中抵押贷款利息抵税不变
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计划，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透纽约6月19日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)董事长邹若齐周二接受路透访问时表示,亚洲从俄罗斯、乌克兰和巴西进口的钢铁增加,对本已疲软的钢铁价格带来更多压力.
邹若齐在出席美国金属市场报(AMM)主办的钢铁成功战略会议间隙表示,进口商已然压低价格出货,他们之间的竞争,在东南亚尤为激烈.
"市场非常不稳定;俄罗斯和乌克兰,甚至巴西在向亚洲出售更便宜的钢板和热轧钢卷,"他称.
但亚洲国家的出口也在增加,这是令人忧虑的信号,因其反映出国内市场需求疲弱,生产者更加急欲以低价销往海外.
他指出,"我们认为中国出口商更急於出售,而日本和韩国也很急着出售.当你看到他们在降低价格并急欲出售时,这意味着其国内市场不太好,而不得不出口."
邹若齐称,近几个月来钢铁需求大幅降低,因在全球经济前景不确定前景下,终端用户维持低库存水平.
中钢去年产能利用率达110%,现已降至100%,以因应订单减少的情况.
邹若齐称,"我们没有进行存货生产.我们是根据订单来生产.目前客户减少购买,希望降低库存,因此我们会有更多时间进行设备维修."
"终端用户在其生产规划方面更趋於保守.供应链上各方都变得更为谨慎."(完)
--编译 石冠兰;审校 龚芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计划，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长默多克(梅铎,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
路透3月1日 - 雅虎周三称，过去两年中有约3,200万个用户账户被入侵者使用伪造的cookie进入过。雅虎去年披露了两起大规模数据泄露事件。