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中国财经 | 2016年 3月 2日 星期三 12:19 BJT

中国大型钢企2015年平均资产负债率升至70.06%--中钢协

路透北京3月2日 - 中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创周三表示，中国大型钢企2015年平均资产负债率为70.06%，同比上升1.55个百分点，债务总规模达3.27万亿人民币(4,990亿美元)。

李新创在一次会议上表示，去年大型钢企总计生产了6.01亿吨粗钢，占中国总产量的74.7%。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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