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中国财经 | 2016年 4月 19日 星期二 17:39 BJT

中国钢材价格3月继续回升 后期难以维持大涨走势-中钢协

路透上海4月19日 - 中国钢铁工业协会周二称，由于钢铁产量增长，近期中国钢价大涨走势将难以为继。中国为全球最大钢铁市场。

中钢协预期政府提振经济的措施将支撑国内钢铁需求，但其在月报中警告称，随着欧美及东南亚国家贸易保护措施愈演愈烈的影响，预计后期钢材出口难度将有所加大。(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

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