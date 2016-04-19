中国钢材价格3月继续回升 后期难以维持大涨走势-中钢协

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月19日 - 中国钢铁工业协会周二称，由于钢铁产量增长，近期中国钢价大涨走势将难以为继。中国为全球最大钢铁市场。
中钢协预期政府提振经济的措施将支撑国内钢铁需求，但其在月报中警告称，随着欧美及东南亚国家贸易保护措施愈演愈烈的影响，预计后期钢材出口难度将有所加大。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。