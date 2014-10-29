前三季度重点钢企主营业务利润扭亏为盈 钢价回升仍难（更新版）

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
(新增更多评论)
路透北京10月29日 - 中国重点钢企主营业务利润在今年前三季度实现扭亏为盈，近期钢企负债率出现下降，银行借款有减少的趋势，惟产能过剩背景下钢价回升依然困难。
中国钢铁工业协会周三发布新闻稿称，前三季度重点钢企实现利润同比增长71%，至192.82亿元人民币；其中主营业务利润扭亏为盈，但9月当月主营业务利润环比有所下降。
中钢协副会长张长富称，全行业仍处于盈亏边缘，前三季度累计亏损面为25%，同比下降6.82个百分点，同期销售利润率为0.71%，同比提高0.3个百分点。
“9月末钢铁行业的负债率为68.81%，较去年同期的69.53%下降了0.72个百分点。”中钢协副秘书长屈秀丽在新闻发布会上称。
中钢协并表示，近期钢企负债率下降，银行借款有减少的趋势，表明企业在控制债务规模、提高资金使用效率方面有些效果，但也反映了银行对钢企放贷日趋谨慎。
目前银行对钢铁业“有保有压”的贷款总政策不变，银行贷款有所减少，但最近钢企有倾向通过发行债券来获得资金，部分企业还在国外发行成本较低的外币债券。
中钢协还表示，钢铁企业仍需要加强资金管控，防范资金风险，因企业产成品资金占用、应收应付账款继续上升。
**钢价回升难**
中钢协称，煤炭、铁矿石价格近期出现止跌回升态势，但其供大于求的基本面并未改变，国内外矿山投资仍在增加，而钢铁产量增加得很少，所以从供需情况看，铁矿石价格的总体大趋势还是往下走。
而钢价走势的核心也是供求关系，其中需求方起的作用更大，如果不算出口，今年中国国内钢材需求是负增长，因此从2011年第四季度就开始一路下滑的钢价应该还往下走。
“钢价什么时候到最低点，不好说，...钢铁业今年冬天更不好过。”中钢协市场部主任王颖生指出。
张长富则强调，庞大的产能过剩不化解，供需情况不达到基本平衡，钢价很难回升。
出口方面，中钢协称，预计四季度钢材出口保持稳定，今年钢材出口突破8,000万吨已成定局。
由于下游行业需求增长乏力，1-9月份全国粗钢表观消费量约5.6亿吨，同比减少516万吨，下降0.9%，而粗钢产量保持高位，同比增长2.34%，市场供大于求矛盾依然突出，钢材价格难以回升。
“以目前的产品结构大量出口消化国内过剩产量并不是长久之计。”中钢协称，随着市场竞争日趋激烈，钢厂要坚持没有边际贡献不生产，低于成本不销售，不付款不发货的原则，切实控制产能释放，将供求关系恢复到合理水平，行业才能摆脱困境，步入良性发展轨道。
中国钢铁工业协会此前公布旬报数据显示，9月下旬重点企业粗钢日产量178.58万吨，旬环比微降0.07%。
上海期交所的螺纹钢期货主力合约SRBcv1在今年10月初已跌至每吨2,460元，令年内跌幅扩大至32.8%，而这一价格亦为螺纹钢期货上市以来的合约最低点。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。