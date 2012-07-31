中钢协：上半年会员企业利润同比下降95.81%

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京7月31日电---中国钢铁工业协会周二称,上半年会员钢铁企业累计实现利润23.85亿元人民币,同比下降95.81%.
中钢协拥有74家会员钢铁企业,其在新闻发布会上并称,上半年会员钢企销售利润率降至0.13%,去年同期为3.06%.
中国钢铁行业今年仍将面临严峻形势.需求减弱、钢材生产成本上升,已经使行业一季度录得亏损逾10亿元.(完)
--发稿 李文科; 撰写 张胜男; 审校 杨淑祯
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