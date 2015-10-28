前三季中国钢企主营业务严重亏损 融资问题仍很突出--中钢协（更新版）

(新增发布会上评论及相关背景)

路透北京10月28日 - 中国钢铁工业协会周三表示，今年前三季度，钢铁企业主营业务严重亏损，加上汇兑损失大幅增加，钢铁行业陷入全面亏损境地，融资难、融资贵的问题仍然突出。未来“控产量”仍是钢企发展的必由之路。

中钢协常务副会长朱继民在例行发布会上称，粗钢表观消费进入峰值区的特征明显，市场需求大幅增长已经成为历史，钢铁业产能仍严重过剩，化解产能过剩的工作进展缓慢，成为待解的重要障碍。

“从2010年至今国家有关部门先后出台了20个淘汰落后产能、引导产能退出的政策措施，也淘汰了一部分落后产能，但是对于整体产能而言并没有减少。”朱继民称。

数据显示，1-9月大中型钢铁企业亏损总额281.22亿元人民币，主营业务亏损552.71亿元；亏损企业49户，占统计会员企业户数的48.51%。且同期亏损企业亏损额同比增长352.85%。

不过朱继民提到，从1-9月份的生产数据看企业已经在减产，但是与需求下降的幅度相比，减产力度仍然不够，市场供大于求的矛盾仍然突出，钢材价格仍然处于下跌趋势中。

新闻稿指出，钢铁业下一步重点是要控产量，谋转型，并大力推进企业兼并重组。并建议国家出台企业兼并重组，从税收、财政、金融、土地、技术进步、职工安置、债权债务处理等方面对企业重组给予支持，同事要积极探索民营钢铁企业的重组，力争在行业内形成若干家具有世界影响力的特大型行业引领型企业集团。

此外，钢铁企业未来还可运用“互联网＋”来促进产业链的资源整合与产业链结构再造。

新闻稿并指出，前三季度全国粗钢表观消费量大幅下降，虽然粗钢产量有所下降，但不足以抵消需求侧的下降，钢材供大于求的矛盾仍然十分突出，钢材价格持续创出有指数记录以来的新低。

**融资难题待解**

朱继民指出，受银行严控钢铁企业的贷款规模影响，许多钢铁企业面临着不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题，钢铁企业从传统银行融资渠道获取资金正在减少，而从非银渠道借款额大幅增长，反映了企业融资难的状况。

“虽然央行已经多次下调贷款利率，但是由于各种原因企业的实际贷款成本并没有下降。”他称。

数据显示，9月末，重点统计钢铁企业银行借款同比下降2.02%，而财务费用同比增长2.69%。

针对市场担心钢企违约债务的问题，中钢协财务资产部主任陈玉千并强调，钢企之前大多是通过传统银行贷款来融资，最近才出现其他融资方式，而当前可能出现的债券违约更可能是发生在贸易企业，不过随着钢铁业景气度下降，债务问题可能会越来越多。

中国中钢股份有限公司上周一(10月19日)晚间公告称，考虑到正在研究的新增抵质押担保方案可能会影响投资人的回售意愿以及利息支付事宜，将延期支付规模20亿元人民币的“10中钢债本期利息。（完）