中国钢铁新一轮兼并重组时间窗口已打开 国有资本比重料续下降--宝钢

路透北京5月16日 - 中国宝钢集团总经理陈德荣周一表示，中国钢铁业新一轮兼并重组的时间窗口已经打开，未来钢铁出口比重仍可能上升，但出口量会维持相对稳定。而国有钢铁比重将进一步下降，产业效率大幅提升，集中度也将迅速提高。

他在第九届中国国际钢铁大会上并称，未来通过处理僵尸企业，国有股减持以及国有钢企的混合所有制等方式，中国钢铁行业的国有资本比重将进一步下降，国有资本比重不断降低有助于行业在充分竞争中保持理性，产业效率也因此进一步提升。

“以产能过剩为突出表现的中国钢铁业结构失衡，在2015年矛盾集中爆发，整个行业到了生死存亡的边缘，改革不成功，就无法再平衡再出发。”陈德荣指出。

他并指出，十三五期间（2016-2020年）是中国钢铁业结构调整的关键期，能否实现华丽转身就看这三五年，转型在平衡的实质就是以市场为导向，从供给侧出发满足钢铁的消费个性化精准化的要求。

他强调，从2015年行业盈利排行榜可以看出，国有钢铁资本从充分竞争性行业逐步退出也是一种必然趋势。

他特别指出，中国作为全球钢铁大国的地位未来三十年内仍无法撼动，中国钢铁出口比重仍有上升的潜力，但出口总量已近峰值，由于出口结构的优化，对进口国钢铁产业的损害将趋于减弱。

最近钢铁贸易引发世界各国保护主义的反弹，陈德荣称，中国出口占国内产量的14%，而世界平均水平是20%，随着未来中国粗钢产量下降，钢材出口比重会提升，但出口总量会保持比较稳定的状态。

**新一轮兼并重组的时间窗口已打开**

陈德荣强调，要重祭兼并重组的大旗，实现产业规模与组织结构的匹配，在行业陷入最困难的时候，兼并重组的阻力就更小，即将展开的新一轮的重组是市场化的减量重组，通过重组，要促进实现僵尸企业规模上，1+1小于2，但在竞争力上要做到1+1大于2。

中国同时应将推进钢铁企业的兼并重组与国有钢企的混合所有制改革结合起来，当然要允许和鼓励外资参与中国钢铁产业的并购重组，预计新一轮并购重组后，中国钢铁业应该会出现亿吨级别的航母型企业。且中国钢铁业加快全球化步伐，促进国际产能合作，实现产品输出和资本输出的匹配。

对于中国钢铁业未来竞争的格局趋势。他也认为，中国钢铁业经过这一轮再平衡之后，结构将得到优化，当然这一过程是相当长久的，十三五期间只是一个关键时期，中国乃至全球钢铁业的良好格局未来就取决于这个行业改革的境界，既要站高望远，又要平稳致远。

他还提到，未来中国钢铁的国有资本、民营资本和外国资本在市场属性方面将一视同仁，国家鼓励民营或其他性质资本的持有股东，行业真正进入充分竞争期，缺乏政府特殊保护，国有钢铁企业原来的优势荡然无存。

他认为，因新进入者减少及行业兼并重组，中国钢铁业集中度将迅速提高。

而鞍山钢铁集团公司董事长唐复平在同一场合表示，去年底中国前10大钢厂占全国总产能的34.2%，远低于政府设定的60%的目标。国家十二五规划要求主要钢厂到2015年底达到占产能60%的目标。2010年底时10大钢厂控制了全国48.6%的产能。

宝钢集团是宝钢股份(600019.SS)的母公司。（完）