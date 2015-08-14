中国钢铁出口价格进一步下降 令欧洲业界担忧

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透伦敦/法兰克福/维也纳8月13日 - 欧洲钢铁行业组织Eurofer周四表示，来自中国廉价出口产品的不公平竞争愈演愈烈，这让欧洲钢铁企业感到担忧。之前，中国钢铁厂商下调了出口价格。
业内消息人士称，中国钢铁生产商已下调出口价格，对人民币贬值做出反应。这是人民币贬值将帮助中国企业提高销量的初步迹象。
“现在进口自中国的钢铁产品价格甚至更低了，对欧洲钢企来说可能会有非常实质性的竞争压力，”Eurofer在邮件声明中称。
“(中国)现在有11亿吨产能，其中3.4亿吨是过剩产能。仅这个过剩产能就是欧盟钢铁需求的两倍多。”
另外，德国钢铁联合会(German Steel Federation)表示，人民币贬值表明中国有更深层次的结构性问题。
“这支持了我们的担忧，即中国钢铁出口将继续保持在过高水平，从而继续威胁欧洲及全球其他地区钢铁市场的复苏，”该联合会在声明中称。
Eurofer的会员包括全球最大钢铁厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)，以及德国钢铁企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)和奥地利奥钢联集团 (VOES.VI)等。该协会估计，2015年前五个月中国对欧盟出口较上年同期增长了49%。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
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