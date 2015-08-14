中国钢铁出口价格进一步下降 令欧洲业界担忧

路透伦敦/法兰克福/维也纳8月13日 - 欧洲钢铁行业组织Eurofer周四表示，来自中国廉价出口产品的不公平竞争愈演愈烈，这让欧洲钢铁企业感到担忧。之前，中国钢铁厂商下调了出口价格。

业内消息人士称，中国钢铁生产商已下调出口价格，对人民币贬值做出反应。这是人民币贬值将帮助中国企业提高销量的初步迹象。

“现在进口自中国的钢铁产品价格甚至更低了，对欧洲钢企来说可能会有非常实质性的竞争压力，”Eurofer在邮件声明中称。

“(中国)现在有11亿吨产能，其中3.4亿吨是过剩产能。仅这个过剩产能就是欧盟钢铁需求的两倍多。”

另外，德国钢铁联合会(German Steel Federation)表示，人民币贬值表明中国有更深层次的结构性问题。

“这支持了我们的担忧，即中国钢铁出口将继续保持在过高水平，从而继续威胁欧洲及全球其他地区钢铁市场的复苏，”该联合会在声明中称。

Eurofer的会员包括全球最大钢铁厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)，以及德国钢铁企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)和奥地利奥钢联集团 (VOES.VI)等。该协会估计，2015年前五个月中国对欧盟出口较上年同期增长了49%。(完)

(编译 王颖；审校 许娜)

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