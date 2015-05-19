沪综指早盘放量收升2.7% 券商股领涨

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月19日 - 中国股市沪综指周二早盘放量收涨2.7%。分析师指出，今天早盘权重股带领大盘走出一波较大规模的反弹，近期领涨的中小板和创业板则表现相对偏弱。受华泰证券消息激励，券商板块领涨大盘。但今天市场反弹持续性不足，后市大盘仍面临调整风险。
沪综指.SSEC早盘收报4,400.20点，涨116.7点或2.72%，上证A股今日上午成交3,937亿元人民币，上日全天为5,864亿元。
“可能是最近市场调多了吧，就是最近权重股调的比较多了，然后有一些资金进去做一把反弹。”方正证券分析师陈敏指出。
他认为，最近入场的资金相对前期大幅减少，从资金面来看，新增资金入场规模难以推动权重股持续走强；另外4月份宏观经济数据低于市场预期，对经济敏感度较高的周期类股票基本面仍难有改善，近期经济疲弱仍然将拖累权重股持续走弱。
他并称，今日市场走势可能与腾讯和中国平安等入股华泰证券有一定关系。
中国大型券商--华泰证券(601688.SS)周一开始其高至52亿美元香港IPO（首次公开发售）路演，并已锁定腾讯(0700.HK)主席马化腾、中国平安(601318.SS)等13名基础投资者，合共认购其逾四成发售股份。
沪深300指数早盘收报4,718.97点，涨3.14%，华泰证券早盘报收涨停，中信证券(600030.SS)早盘涨7.78%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 吴云凌)
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