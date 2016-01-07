综述：中国股市再现大盘熔断千股跌停 对熔断机制质疑声渐增

2016年1月7日，香港街头的行人经过一处显示中国A股指标股指的显示屏。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京1月7日（作者 张晓翀） - 中国股市周四再现大盘熔断、千股跌停的惨烈走势。进入2016年后，短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易，市场的脆弱程度和恐慌情绪可见一斑。

市场分析人士认为，目前A股面临的负面因素较多，包括人民币汇率贬值、大股东减持压力加大、A股潜在扩容压力等。而随着股指的连续大跌，对于熔断交易机制的质疑声也逐渐增多。

“不稳定因素太多了，（大盘）震荡比较厉害。”国都证券策略分析师肖时俊表示，人民币汇率年初快速大幅贬值，地缘政治不稳定因素较多，注册制改革扩容压力，市场估值水平偏高都对市场冲击较大。

鹏华基金首席策略师张戈表示，人民币在岸和离岸市场遭遇重挫，出现了罕见的快速下行，汇率市场的震荡引发股票市场情绪不稳，叠加熔断机制，导致新年首周大盘的第二次熔断。

“除了市场对熔断机制的担忧，我们看到人民币贬值成为压倒市场的最后一根稻草。”银河证券首席策略分析师孙建波表示。

人民币兑美元即期周四早盘继续大跌逾300点子，逾中间价双双刷新近五年新低；交易员称，中间价连续大幅下调并且低于上日收盘价，主动引导贬值意图明显，市场恐慌情绪加剧，期待管理层能更及时进行沟通，避免市场出现恐慌踩踏。

当日中国股市开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。沪综指.SSEC最终收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。

**资金面承压**

开年以来，人民币兑美元汇率连续走低及海外市场波动加大等因素的影响在持续发酵。中信证券研报预计，未来1-3个月内中国面临的资本外流没有结束，汇率风险与资金外流依然是市场主要的风险点之一。

市场人士指出，12月市场资金面没能延续10月以来的小增量格局，增量资金出现减少迹象，跨年时点资金面更趋于收紧。加之熔断机制带来的市场恐慌性抛售，加剧流动性的进一步收缩。

中国沪深证交所周三融资融券余额连续第四天下跌，两市两融余额为1.13万亿元，创下近两个月低点。同时数据显示，沪股通资金继续流出市场。近两周沪股通净流出资金合计15.78亿元。

银河证券研报显示，从交易结算资金来看，截至12月31日,证券市场交易结算资金余额为1.76万亿元，成为2015年4月以来最低点。最近10周银证转账有5周为净流出，资金离场意愿加大。

有分析师表示，经过2015年尾行情的震荡上涨，风险在不断积聚，持续走高的估值催生市场自发性调整需求。从估值修复以及机构年初调仓换股的角度来看，或不可避免有一定调整。

此外，即将到来的大股东减持潮对投资者心理层面影响仍然不小。不过，周四大盘停止交易后，证监会发布规定要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。

“今天这个文出来之后，我相信大股东、董监高对于稳定市场的作用会进一步强化。”孙建波说。

**熔断机制遭质疑**

市场人士指出,熔断机制设置的初衷是为了降低市场大幅波动概率，防止市场短期内发生非理性大幅波动。但从近日市场表现来看，在磁吸效应的作用下, 未能有效控制和约束市场的非理性行为。

九州证券首席经济学家邓海清指出，由于目前熔断线和两次熔断之间距离设置过窄，显着影响了市场的流动性。此外中国市场以散户为主，对于政策了解程度不高，额外增加了恐慌情绪。

他并指出，熔断机制本身并不是问题，但是熔断线设置较高，且熔断线之间间隔较大，使得对流动性影响较小。设置熔断机制不应降低市场原有流动性，对于大盘指数要更偏重防范过度波动，对于个股则要更偏重提供流动性。

“我觉得熔断机制一定程度上放大了散户的交易心理，尤其是散户的跟风和羊群效应的交易心理。”孙建波表示，在熔断机制作用下，散户一旦形成一致认识之后，这种交易心理的扩散就会比较快。

他并指出，中国股市本身就已存在涨跌停板制度，涨跌停板制度与熔断机制之间的制度协调需要进一步研究。

上交所表示，今日上午9:42和9:58，沪深300指数分别触及5%和7%跌幅阈值，按上交所规则，指数在触及阈值后即启动熔断。当完全熔断时，第一次指数实际跌幅为5.38%，第二次指数实际跌幅为7.21%。（完）