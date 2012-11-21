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中国财经 | 2012年 11月 21日 星期三 13:18 BJT

中国证实将提价收储国产玉米和大豆

路透北京11月21日电---中国周三证实将以高于去年的价格收储国产玉米和大豆,以帮助农民增收.

国家粮食局表示,东北地区的国产大豆收储价将为每吨4,600元人民币(740美元),玉米收储价为每吨2,100-2,140元.

一位见到政府文件的消息人士11月中旬告诉路透,大豆收储价较去年政府给出的价格高约15%.

国家粮食局称,收储计划将于明年4月30日到期,要求国有粮库尽最大可能收储.(完)

--编译 王兴亚;审校 田建华/张涛

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