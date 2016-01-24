中国公安部将严厉打击证券期货领域、金融诈骗等犯罪活动

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透北京1月24日 - 新华社周日报道称，中国公安部将集中开展互联网金融风险专项整理，严厉打击证券期货领域、地下钱庄、金融诈骗等犯罪活动，以维护资本市场秩序和金融管理秩序。
报导称，2015年中国金融犯罪案件频发，P2P（网络借贷）、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，去年上升48.8%。
中国公安部在1月23日至24日召开全国公安厅局长会议，会议还要求各级公安机关针对多发性侵财犯罪，集中开展为期三年的打击“盗抢骗”专项行动；针对迅猛增长的电信网络新型犯罪，深入开展打击治理电信诈骗犯罪专项行动。
浙江金华警方去年破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4,100余亿元人民币资金通过该钱庄被转移至境外，是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件。
(发稿 吴云凌; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。