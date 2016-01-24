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中国财经 | 2016年 1月 25日 星期一 07:46 BJT

中国公安部将严厉打击证券期货领域、金融诈骗等犯罪活动

路透北京1月24日 - 新华社周日报道称，中国公安部将集中开展互联网金融风险专项整理，严厉打击证券期货领域、地下钱庄、金融诈骗等犯罪活动，以维护资本市场秩序和金融管理秩序。

报导称，2015年中国金融犯罪案件频发，P2P（网络借贷）、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，去年上升48.8%。

中国公安部在1月23日至24日召开全国公安厅局长会议，会议还要求各级公安机关针对多发性侵财犯罪，集中开展为期三年的打击“盗抢骗”专项行动；针对迅猛增长的电信网络新型犯罪，深入开展打击治理电信诈骗犯罪专项行动。

浙江金华警方去年破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4,100余亿元人民币资金通过该钱庄被转移至境外，是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件。

(发稿 吴云凌; 审校 林高丽)

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