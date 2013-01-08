沪综指受金融等权重股拖累收低

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周二收低,前期领涨的券商、保险等金融板块跌幅居前.分析师指出,短线涨幅较大令获利盘丰厚,且市场缺乏新的利好刺激因素,均令大盘有震荡整固需求,不过总体而言,强势格局仍未改变.
沪综指.SSEC收报2,276.070点,跌9.294点或0.41%,昨日该股指受生物医药板块提振,震荡收升至逾六个半月高位.上海A股今日成交额为1,055亿元人民币,上交易日为962亿元.
"预计调整不会太深,有两个目标位,可能回探年线2,200点,极限或是2,180点.时间上来看整个1月都会以调整为主,指数应该先抑后仰,1月下旬会有重新向上的过程."第一创业证券分析师郭树华并称,板块机会方面,仍将以低价补涨为主.
今日金融和煤炭等权重股跌幅居前,其中中国平安(601318.SS)大跌3.73%,报45.46元.此前有消息指中国国家开发银行CHDB.UL正审慎复核原定为正大集团提供贷款事宜,为后者收购平保股权增添不确定性.
沪深300指数.CSI300收盘跌0.42%,报2,525.330点.沪深300指数1月合约尾盘报2,531.8点,跌0.2%,成交量为709,596手.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。