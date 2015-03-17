中国券商股票质押回购自有资金融出余额不得超净资本两倍--协会

路透北京3月17日 - 中国证券业协会周二发布通知要求证券公司在风险可控前提下开展股票质押式回购交易业务，券商以自有资金出资的，融出资金余额不得超过其净资本的200%，证券公司可根据自身风险承受能力确定具体比例。

证券业协会网站通知称，证券公司应当根据自身风险承受能力，合理确定单一融入方累计最大融资余额等风险控制目标。单一融入方累计融资余额不得超过证券公司净资本的10%，证券公司可根据自身风险承受能力确定具体比例。

通知表示，证券公司应当审慎评估质押该标的证券的风险，风险情形包括单一标的证券已质押数量占总股本超过50%；标的证券所属上市公司上一年度亏损且本年度仍无法确定能否扭亏；标的证券近期涨幅较高；标的证券对应的上市公司存在退市风险或及其高管、实际控制人正在被有关部门立案调查；以及证券公司认为存在风险较大的其他情形。

通知要求，券商应设置差异化的履约保障比例。在待购回期间，履约保障比例达到或低于约定最低比例的，证券公司应当按照约定要求融入方采取补充履约保障、提前购回等措施。标的证券部分解除质押后，履约保障比例仍应不低于约定的比例。

通知还要求券商建立健全盯市机制，合理确定各项盯市指标。在待购回期间，指定专人负责跟踪质押标的证券的价格波动情况，持续关注可能对质押证券价格产生影响的重大事项。券商还应对融出资金的用途进行持续跟踪，防止融出资金流向政策禁止投资的领域。

通知指出，券商应建立标的证券集中度管理机制，并设置风险控制指标，包括但不限于单一标的证券对应的待购回初始交易金额占证券公司净资本的比例、单一标的证券占总股本的比例等。以集合资产管理计划或定向资产管理客户作为融出方的，应当与券商作为融出方合并计算单一标的证券占总股本的比例。

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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