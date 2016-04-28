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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 28日 星期四 15:44 BJT

沪综指收跌 美联储表态符合预期大盘延续弱势整理

中国股市沪综指周四收跌。分析师指出，美联储维持利率不变的表态较为中性，符合市场预期，今日大盘继续弱势整理，尾盘在护盘资金拉抬下缩减跌幅。日股大跌亦影响A股情绪，另外市场对国内货币政策或回归稳健的担忧有所加剧。上证A股今日成交1,543亿元人民币，上日为1,500亿元。路透

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