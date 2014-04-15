中证指数与法国Ossiam合作开发沪深300最小方差策略指数

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月15日 -中国中证指数有限公司与法国资产管理公司Ossiam周二公布，两间公司签署合作协议，将在沪深300指数.CSI300的基础上开发最小方差策略指数。
中证指数的声明称，根据协定，Ossiam公司将在中国内地、香港和台湾地区与中证指数公司独家合作，研究开发最小方差策略指数，并推动指数的产品应用。
中证指数总经理马志刚称，“Ossiam计算接近2,000支指数，涵盖中国内地、大中华区以至全球的股票、固定收益、商品及其他另类资产，与其合作可为市场参与者提供更具价值的解决方案。”
最小方差策略的构建依照透明的流程，有助于降低组合的波动性和提高超额收益。据悉，首条双方合作的指数已完成前期研发工作，有望于近期推出。
沪深300指数目标反映中国A股市场价格波动和表现，广泛用作指数和衍生工具产品的基准指数。
Ossiam是法盛全球资产管理公司（Natixis Global AssetManagement）旗下专注于交易所买基金（ETF）的分支。公司于2011年成立全球第一只最小方差策略ETF，现时管理资产超过12.9亿美元。
法盛是全球15大资产管理公司之一，总部位于巴黎和波士顿，去年末其管理资产总值约8,670亿美元。其母公司为Natixis(CNAT.PA)。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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