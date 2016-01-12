焦点：中国股市最近重挫 不能怪罪经济

路透北京/上海1月11日 - 中国股市跌势再起，令全球投资者担忧全球第二大经济体的状况，但鲜有证据显示其经济前景最近几周已经急剧恶化。

2015年中国经济成长稳步放缓，现在经济学家对于何时可能触底看法分歧。但汽车和房地产销售正在显露活力，而且很少有人预测中国经济“硬着陆”，就像最近股市急挫可能预示的那样。

“我们觉得股市回调和实体经济的关系不大，”驻北京的渣打银行经济分析师申岚表示，“从基本面看，我们觉得其实从11月数据已经可以看到增长动能有所改善。”

2016年初，中国成为投资者的最大担忧。中国股市上周大跌了10%，触发风险资产全面下跌。中国指标股指周一又下挫5%。

中国政府努力想让经济转型到以消费为主导的更加可持续的道路上，而帮助中国在过去30年快速增长的两大引擎--制造业和投资已经历长时间的增长减速。

中国决策者面临的问题是，一方面工业需求下降，另一方面消费者需求的增长还不能完全填补这块空缺。

“产能持续过剩的一个结果是，2016年经济增长可能进一步放缓，”华侨银行分析师在2016年展望中写道。

“从积极的一面来看，中国朝着服务和消费主导型经济转型可能会为经济增长提供减震器。因此我们预计中国2016年经济或增长6.7%左右。”

野村分析师的看法则偏悲观，认为中国今年经济增速或跌破6%。但他们还表示：“我们相信系统性风险依然可控，并且短期内不会导致经济硬着陆。”

2015年的增长数据将在1月19日公布。根据央行近期发布的工作报告，中国2015年全年国内生产总值(GDP)增速预计为6.9%，为25年最低，2014年增速为7.3%。

**消费者担起责任？**

中国服务业是过去一年经济领域中少见的亮点之一，官方数据显示12月非制造业商务活动指数创16个月高位，但民间调查显示服务业表现差得多。

中国11月汽车销量大增，2016年料增长5-7%，增幅高于2015年增长3%的估值。1-11月房地产销售数据显示出温和改善迹象。

此外还有一些证据显示，中国消费者预计经济不会陷入困境。

北京晨报报道称，北京许多饭店的年夜饭已被订满，表明更多人计划外出消费，而不是依照传统在家准备“团圆饭”；与此同时，《星球大战：原力觉醒》在中国市场打破纪录，上映后首周末票房达5,300万美元。

“我们认为中国经济在四季度保持稳定，”中国银行分析师周景彤表示。

“我们认为中国经济在四季度保持稳定…没有特别的情况表明经济在变差，官方PMI也还可以。物价指数企稳，而PPI没有进一步往下走。”

伦敦Capital Economics上周在一份报告中称，近期数据比几个月前预期的要好，显示经济至少在企稳，但迄今为止好转程度“太小，不足以改变市场人气。”

在走势震荡的中国股市，人气变化反复无常。中国股市2015年开局势如破竹，不断刷新纪录，但年中崩跌，累计跌幅达到40%左右。

中国股市独特的市场构成是造成这种剧烈震荡的部分原因--有80%的交易是散户投资者做出的，而西方市场则由机构和专业投资者主导。

分析师指出，与其他地区相比，中国股市对实体经济的影响也较小。

相较于西方企业，中国企业在融资方面更加依赖银行贷款，而不是资本市场，而且投资者在中国庞大的人口中只占一小部分--中国证券登记结算有限责任公司数据显示，在2015年底，中国散户投资者数量略低于1亿，而中国有13亿人口。

“中国股市与经济相脱离，”Capital Economics的报告称。

中国经济、贸易和产量图表：link.reuters.com/fut96s

2016年市场下跌：t.co/YqIYLIbInP

中国PMI：link.reuters.com/tyj75w

中国GDP增长放缓：tmsnrt.rs/1MCwjOZ

(完)