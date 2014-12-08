香港《信报》：中国股市易升更易跌

（12月8日财经评论）

习广思

上周五中国内地A股在激烈波动中以10,741亿港元的总成交金额，创下全球股市单日成交额新高，本报周六报导，有散户感叹人生最大悲哀莫过于“满仓踏空”，即手上持货未有跟随大市飞升。亦有调查显示，在这轮升浪跟足券商、金融及“两桶油”等飞升股的投资者不足30%，显示股市狂潮下也不是每个投资者都有钱赚。当然，牛市大升浪必有人能赚大钱，据一位中国内地证券业人士向中国内地报章透露，深圳一位大户大手笔再以杠杆倍大资金买入银行、券商等股票，3天内狂赚2亿人民币，至上周五这位投资“大神”已卖掉股票回去安徽老家，并从此闲云野鹤云云。

这类所谓消息根本无从证实，可引起谈论话题亦毋须认真。以中国内地有涨停机制而言，3天赚2亿港元，投入的资本必然十分高，这位“大神”本身可能已是亿万富豪，再赚多2亿港元可能亦无改其投资作风；然而，突然传出市场空降一个亿万富豪无端入市炒3天而抽身全退，是相当匪夷所思。以上传闻也反映了市场开始出现的赌博贪婪心态。伴随沪深股指强势上升，A股的“赚钱效应”令愈来愈多观望者按捺不住。中国证券登记结算有限公司的数据显示，11月24日至28日的一个交易周内，上海分公司和深圳分公司新增A股开户数合计高达36.9万户，创2011年4月以来新高。

以上数字，已是连续第七周每周突破20万户。回溯至今年4月，日均新开账户数仅为1.6万户，全月不足20万户。这意味着过去7周，每周的开户数均超过了4月的全月水平。截至11月底，A股账户数已达到1.788亿户，按照这一数据计算，过去的7个月内，A股投资者总数增加了455万。中国内地过往几年曾经兴起温州炒楼团、大妈炒金团，以至炒蒜、炒农产品等等的热潮；然而，每次热潮过后炒作均会极速退潮，炒价大跌，今次A股又如何？瑞银证券首席A股分析师陈李预计，未来3个月内将有1.34万亿港元资金入市，是当前A股流通市值的10.7%，不仅如此，后续还有13万亿港元理财产品排队入市。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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