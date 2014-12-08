香港《信报》：中国股市易升更易跌

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（12月8日财经评论）
习广思
上周五中国内地A股在激烈波动中以10,741亿港元的总成交金额，创下全球股市单日成交额新高，本报周六报导，有散户感叹人生最大悲哀莫过于“满仓踏空”，即手上持货未有跟随大市飞升。亦有调查显示，在这轮升浪跟足券商、金融及“两桶油”等飞升股的投资者不足30%，显示股市狂潮下也不是每个投资者都有钱赚。当然，牛市大升浪必有人能赚大钱，据一位中国内地证券业人士向中国内地报章透露，深圳一位大户大手笔再以杠杆倍大资金买入银行、券商等股票，3天内狂赚2亿人民币，至上周五这位投资“大神”已卖掉股票回去安徽老家，并从此闲云野鹤云云。
这类所谓消息根本无从证实，可引起谈论话题亦毋须认真。以中国内地有涨停机制而言，3天赚2亿港元，投入的资本必然十分高，这位“大神”本身可能已是亿万富豪，再赚多2亿港元可能亦无改其投资作风；然而，突然传出市场空降一个亿万富豪无端入市炒3天而抽身全退，是相当匪夷所思。以上传闻也反映了市场开始出现的赌博贪婪心态。伴随沪深股指强势上升，A股的“赚钱效应”令愈来愈多观望者按捺不住。中国证券登记结算有限公司的数据显示，11月24日至28日的一个交易周内，上海分公司和深圳分公司新增A股开户数合计高达36.9万户，创2011年4月以来新高。
以上数字，已是连续第七周每周突破20万户。回溯至今年4月，日均新开账户数仅为1.6万户，全月不足20万户。这意味着过去7周，每周的开户数均超过了4月的全月水平。截至11月底，A股账户数已达到1.788亿户，按照这一数据计算，过去的7个月内，A股投资者总数增加了455万。中国内地过往几年曾经兴起温州炒楼团、大妈炒金团，以至炒蒜、炒农产品等等的热潮；然而，每次热潮过后炒作均会极速退潮，炒价大跌，今次A股又如何？瑞银证券首席A股分析师陈李预计，未来3个月内将有1.34万亿港元资金入市，是当前A股流通市值的10.7%，不仅如此，后续还有13万亿港元理财产品排队入市。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。