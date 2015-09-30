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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 15:29 BJT

沪综指缩量收升 三季度重挫逾28%创七年半最大单季跌幅

路透上海9月30日 - 中国股市沪综指周三缩量收涨，但三季度创下七年半来最大单季跌幅。分析师指出，随着隔夜美股反弹，外盘给A股市场带来的压力减轻，而部分投资者今提前买入，期待长假之后股票上涨获利，大盘今日温和上涨，但成交创出逾10个月新低。

沪综指.SSEC收报3,052.781点，涨14.645点或0.48%；本月该指数累计下跌4.78%，为连续四个月下跌；本季度则重挫28.6%，是2008年第一季来最大季度跌幅。上证A股今日成交1,563亿元人民币，较上日1,694亿元下降，创2014年11月20日（1,507亿元）以来最低水平。

“有些人想搏一把，因为按历史经验来看，长假之后股市翻红的概率较大，而且大盘连续四个月放阴线，10月上涨概率大一点。”东北证券分析师沈正阳指出。

因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。

美国股市周二企稳反弹，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX分别收涨0.3%和0.12%。

沪深300指数收报3,202.948点，涨0.76%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,123点，涨1.42%，成交11,297手。130亿元额度的沪股通净买入4.8亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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