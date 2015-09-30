沪综指缩量收升 三季度重挫逾28%创七年半最大单季跌幅

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月30日 - 中国股市沪综指周三缩量收涨，但三季度创下七年半来最大单季跌幅。分析师指出，随着隔夜美股反弹，外盘给A股市场带来的压力减轻，而部分投资者今提前买入，期待长假之后股票上涨获利，大盘今日温和上涨，但成交创出逾10个月新低。
沪综指.SSEC收报3,052.781点，涨14.645点或0.48%；本月该指数累计下跌4.78%，为连续四个月下跌；本季度则重挫28.6%，是2008年第一季来最大季度跌幅。上证A股今日成交1,563亿元人民币，较上日1,694亿元下降，创2014年11月20日（1,507亿元）以来最低水平。
“有些人想搏一把，因为按历史经验来看，长假之后股市翻红的概率较大，而且大盘连续四个月放阴线，10月上涨概率大一点。”东北证券分析师沈正阳指出。
因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。
美国股市周二企稳反弹，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX分别收涨0.3%和0.12%。
沪深300指数收报3,202.948点，涨0.76%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,123点，涨1.42%，成交11,297手。130亿元额度的沪股通净买入4.8亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。