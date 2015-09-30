沪综指缩量收升 三季度重挫逾28%创七年半最大单季跌幅

路透上海9月30日 - 中国股市沪综指周三缩量收涨，但三季度创下七年半来最大单季跌幅。分析师指出，随着隔夜美股反弹，外盘给A股市场带来的压力减轻，而部分投资者今提前买入，期待长假之后股票上涨获利，大盘今日温和上涨，但成交创出逾10个月新低。