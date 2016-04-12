利用离岸注册监管漏洞 多家中概股以低价买断股票--报告

路透4月12日 - 根据周二发布的一份报告，一些离岸注册、在美国挂牌上市的中资企业，目前正利用管辖地的监管漏洞，以低价向股东买断股票。

研究机构Hang Ren Partners LLC这份报告指出，自2015年以来，38家在美国上市的中国公司已宣布管理层买断股权计划，其中约半数企图以远低于首次公开上市(IPO)价格进行私有化。

报告称，由于这些离岸公司的股东持有的是美国存托凭证(ADR)，因此缺少某些股东权利。

“不同于美国企业的私有化作法，ADR股东没有什么方法能够阻止收购价格过低，”Hang Hen管理合伙人Peter Halesworth指出。

报告也指出，中国企业出现一股趋势，也就是向美国股东买断股票，让公司股票下市，然后在中国安排新的上市，从中获得一笔更大资金入帐。报告列举中国手游娱乐集团、三生制药、分众传媒等中国企业，都是先在美国退市，不久之后在中国安排规模更大的股票上市。

报告指出，以分众传媒为例，分众传媒管理层2013年发动私有化后，从美国Nasdaq下市，当时公司估值约为37亿美元，两年后在中国的上市估值则增加了将近一倍。

“目前这些公司以低价买断，并不是因为缺钱，”报告称。“其中许多公司的老板不但在取得全部控制权时占了很大便宜，这些公司在美国市场吸取资金后，离开美国重返中国时，财务实力也变得远远更加强劲。”(完)