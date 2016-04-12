利用离岸注册监管漏洞 多家中概股以低价买断股票--报告

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透4月12日 - 根据周二发布的一份报告，一些离岸注册、在美国挂牌上市的中资企业，目前正利用管辖地的监管漏洞，以低价向股东买断股票。
研究机构Hang Ren Partners LLC这份报告指出，自2015年以来，38家在美国上市的中国公司已宣布管理层买断股权计划，其中约半数企图以远低于首次公开上市(IPO)价格进行私有化。
报告称，由于这些离岸公司的股东持有的是美国存托凭证(ADR)，因此缺少某些股东权利。
“不同于美国企业的私有化作法，ADR股东没有什么方法能够阻止收购价格过低，”Hang Hen管理合伙人Peter Halesworth指出。
报告也指出，中国企业出现一股趋势，也就是向美国股东买断股票，让公司股票下市，然后在中国安排新的上市，从中获得一笔更大资金入帐。报告列举中国手游娱乐集团、三生制药、分众传媒等中国企业，都是先在美国退市，不久之后在中国安排规模更大的股票上市。
报告指出，以分众传媒为例，分众传媒管理层2013年发动私有化后，从美国Nasdaq下市，当时公司估值约为37亿美元，两年后在中国的上市估值则增加了将近一倍。
“目前这些公司以低价买断，并不是因为缺钱，”报告称。“其中许多公司的老板不但在取得全部控制权时占了很大便宜，这些公司在美国市场吸取资金后，离开美国重返中国时，财务实力也变得远远更加强劲。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。