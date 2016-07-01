沪综指小幅收升至三周新高，PMI数据回落推升流动性宽松预期

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 中国股市沪综指周五小幅收升至三周新高。分析师指出，今日PMI数据回落显示经济下行压力加大，推升市场流动性宽松预期；目前国际市场不确定性因素加大，避险情绪近期推升黄金价格上涨，并传导至部分金属期货价格，受此影响今日金属板块再度强于大盘。
沪综指.SSEC收报2,932.48点，涨2.87点或0.10%；此前收盘高点为6月7日的2,936.04点；该指数本周累计上涨2.74%；上证A股今日成交1,727亿元人民币，上日为1,872亿元。
“流动性大家觉得有可能会回暖，市场对降准降息的预期又慢慢产生了，这样的话大盘又会慢慢的往上拱一拱。”信达证券策略分析师谷永涛指出。
他并称，近期市场对宏观经济预期普遍下调，今日公布宏观经济指标基本运行在市场可接受的范围内，因此数据本身未对市场产生太大影响。另外，英国脱欧后全球暂时尚未出现新兴市场国家货币主动贬值，因此汇率风险目前对大盘影响也不大，年中过后，市场流动性紧张局面开始缓解，助推大盘小幅稳步盘升。
中国国家统计局周五公布6月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50，低于上月的50.1。分析师认为，PMI回落显示经济下行压力逐步加大，下半年考虑到房地产逐步回落、通胀回落、去产能力度加大、外需不确定性加大等因素，经济可能再次向底限靠拢，届时一定还会有新的宽松，并预计7月政治局会议前后是一个关键时点。
山东黄金(600547.SS)收涨4.88%，盛达矿业(000603.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,154.2点，涨0.01%,；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,101点，跌0.4%，成交10,794手。130亿元额度的沪股通持平。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
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