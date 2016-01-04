（修正）综述：中国A股新年首日暴跌7% 初试熔断机制但引争议

（修正内文第一段的错别字）

作者 林琦

路透上海1月4日 - 刚过完元旦假期后恢复交易的中国股市，却在多重利空因素打击下变得弱不禁风，周一午后即接连触发5%和7%两道熔断阀值，提前结束当天交易。

自海外成熟市场引入中国的熔断机制，令人意想不到地竟然在实施首日实行。面临快速变化的市场，熔断机制能否起到让市场冷静的初衷，今天股市表现已让部分投资者产生怀疑。

“大小非解禁即将临近以及人民币贬值预期是今天下跌的最主要原因，其他次要原因包括注册制即将实施引起的担忧等。”银河证券分析师任承德说。

他认为，目前技术面已全面走坏，如果没有重大利好或没有实力机构进场护盘，股指短期走势偏弱。

海富通基金总结今日的四大利空因素称，首先是5%以上股东减持禁令或将于1月8日到期，潜在解禁规模1.1万亿元人民币左右，市场担心供求失衡；其次，今天人民币汇率盘中再度重挫，结合此前人民币贬值集聚的效果，市场集中进行反应；第三，年初伊始，机构投资者有调仓换股的需求；第四，宏观经济数据持续低迷，中国12月财新制造业采购经理人指数（PMI）连续第十个月低于50荣枯线，经济增速的不乐观，影响市场做多情绪。

长城证券策略团队则表示，今日市场传言有保险公司集中抛售，三家保险公司己禁止买入，因监管层严査其举牌资金的合规性，严重的可禁止业务开展直至管理层或实际控制人更换，所以很多公司为避免麻烦，都把百分之五不到的持股量抛了。

该策略团队认为，大盘短期的波澜仍会延续。不过，大盘似乎要先砸个坑再启动新的行情，目前其短期底部区间已经接近之前预期的下限，待恐慌情绪逐渐避过，投资机会将现。

周一下午13:12，沪深300指数.CSI300跌幅首次触及5%熔断阀值，沪深股市及股指期货均暂停交易15分钟；恢复交易后不到六分钟，沪深300指数下跌7%，两市及股指期货全部暂停交易，直至收盘。沪深300指数当天收跌7.02%，沪综指.SSEC则收跌6.86%，创下逾四个月最大单日跌幅。

受A股市场拖累，香港股市周一亦出现大跌，恒生指数.HSI收盘下跌2.68%。

**熔断机制加剧涨跌**

熔断机制实施首日大盘的表现，被很多投资者认为违反制度设计时希望冷静市场的初衷，反倒起到助涨助跌的作用。

“海外大量对冲基金有程序化交易，熔断后可让基金有时间调整程序。但中国散户居多，羊群效应明显，熔断并恢复交易后，大家可能跑得更快。”任承德表示。

自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。

私募基金南海基金投资经理戴晶指出，从今天表现来看，熔断机制下的限制交易，加剧了市场恐慌，有可能使操纵股票更加容易，建议监管层根据中国国情进行修改。

长城证券策略团队认为，今天市场由下跌5%到下跌7%的时间很短，有些优质的小市值股票出现跌停，在没有熔断机制的作用下，可能会有价值投资者抄底，但存在熔断机制时，买盘会考虑可能触及熔断机制，明日存在不确定性，所以买盘就不会急于抄底，宁愿等到明天。

“这样造成的结果就是当大盘跌到5%时，再向7%走是很容易的。在这种熔断制度下，相当于会将很多卖盘的压力一天一天往后推，大家都会想等卖的力量出清为止。这可能会造成市场的进一步下跌。”该团队在其市场简评中评论称。

该简评还指出，美国股市是实行T+0（当日回转交易）同时没有涨跌幅限制的，而A股是既有涨跌幅限制，又有熔断机制，同时又是T+1的，这种制度组合的合理性值得商榷。历次A股大跌时个股的联动性很强，这样就使得一旦触及5%熔断线后，制度上就掐掉了先跌停的股票翻身的机会。

海富通基金亦认为，熔断机制的实施提高了对于基金仓位管理的要求。在熔断机制下，海富通将更加重视仓位的管理，适当预留更多流动性并密切关注申购赎回情况，以防范流动性风险。（完）