齐心集团等四公司大股东质押股票达到或接近平仓线 今起停牌

路透上海1月27日 - 中国A股市场持续下跌，或会引发滚雪球效应。齐心集团(002301.SZ)、冠福股份(002102.SZ)、锡业股份(000960.SZ)、海虹控股(000503.SZ)四家公司大股东所质押的股票达到或接近警戒线和平仓线，需要大股东补仓。这四家公司股票自周三开市起停牌。

此前已有慧球科技(600556.SS)控股股东、公司董事长顾国平透过资产管理计划所持的部分股份被强行平仓，因股价下跌且未及时补仓，这是近期首个披露的大股东杠杆融资被强平案例。而金洲管道(002443.SZ)大股东金洲集团利用资管计划增持的股份已达到约定的止损线，被管理人要求及时补仓。

齐心集团公告称，控股股东齐心控股已将其持股的逾半数，共计9,920万股（占总股本的26.55%）质押给国信证券、中信银行等四家金融机构，质押股份的融资警戒线为 14.2-17.3元,平仓线为12.7-15.00元，该质押股份已接近或达到警戒线和平仓线。

齐心集团周二收报14.74元。公司公告称，齐心控股及实际控制人陈钦鹏将采取积极措施来筹措资金、追加保证金或者追加质押物，以降低融资风险，保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后，齐心集团争取在五个交易日内复牌。

海虹集团控股股东中海恒实业发展公司质押给天风证券的4,000万股公司股票亦已触及22.8元平仓线，中海恒实业将通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险。周二海虹集团收盘报22.37元。

而另两家公司股东的质押股票情况则是接近平仓线。例如锡业股份的大股东云锡集团此前通过股票质押式回购质押公司股票2.289亿股，占其持股的42.19%，质押股份的融资警戒线为9.5-10.5元，平仓线为8.5-9.5元，该质押股份已接近警戒线和平仓线。

而冠福股份公告显示，公司控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智先生（林氏家族）持有的2.52亿股公司股票基本质押，目前公司股价已接近其质押时设定的预警线（预警线为6.65元-10.18元，平仓线为5.77元-8.99元）。质权人已向林氏家族发出预警通知，要求做好补仓准备，以保证产品单位净值不低于预警线。

锡业股份和冠福股份周二分别收报9.28元和12.55元。冠福股份公告指出，林氏家族将采取积极措施，筹措资金进行补仓，使得产品单位净值不低于预警线，以保证持有公司股权的稳定性，并在实施相关措施后尽快复牌。（完）