中国股市盘前看点--12月8日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月3日当周初请失业金报告/10月趸售(批发)库存与销售

--美国财政部长盖特纳会晤意大利总理蒙蒂

**宏观经济和政策面**

--近期一些西方国家再度高调呼吁人民币大幅升值,对此中国央行货币政策委员会委员李稻葵认为,当前人民币汇率已接近均衡点,此轮升值呼声带有更加明显的政治意图.

--国家发改委政策研究室副主任施子海表示,宏观调控政策还没有到需要进行方向性调整的时候,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,不搞急刹车.

--周三上海股市成交萎缩至397.7亿元人民币,创2009年1月1日以来新低;中国证券报援引分析人士认为,短期看,市场底部特征渐显,但当前观望情绪较浓,反弹动能或有限.

**重点行业和公司**

--广东省外经贸厅透露,今年广东进出口贸易总额预计保持14%的增长,但明年上半年广东外贸形势将进入最困难时期,成本上升将成为较长时间的趋势.

--全国乘用车市场信息联席会的数据显示,11月广义乘用车销量为124.56万辆,环比上升12.1%,但同比下降2.9%;乘联会表示,同比负增长的态势在12月将延续.

--金融时报援引北京中原地产市场研究部数据称,今年前11个月,全国130个主要热点城市土地出让金收入为1.18万亿元,同比减少5,200亿元,下降近三成.

--据汤森路透旗下IFR报导,三家上交所上市公司参与东方证券增资供股交易,为後者冲刺A股首次公开发行(IPO)保驾护航.据悉,东方证券计划明年递交上市申请,并已委任光大证券(601788.SS)为主承销商.

**海外动向**

--美国股市周三道指和标普500指数在清淡交投中连续第三日收涨,因对欧元区将制订出债务危机解决方案的希望刺激买盘.道琼工业指数上升46.24点,或0.38%,至12,196.37点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC多空双方或续在2,300点上方僵持.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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