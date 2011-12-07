中国股市盘前看点--12月7日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月2日当周抵押贷款指数/再融资指数、10月消费者信贷

--法国总统萨科齐会晤美国财政部长盖特纳

**宏观经济和政策面**

--中国人民银行公布的货币当局资产负债表数据显示,按人民币计价的外汇资产10月减少893.4亿元人民币,为外汇资产月度余额近八年来首次下降.

--人民日报分析文章称,近期人民币对美元汇率已连续五个交易日触及跌停,这与此前人民币连续升值迥然不同,其原因既有外部套利驱动和资本回撤,也有内部经济增速的预期改变.

--社科院金融所所长王国刚预计,2012年新增贷款约为7万亿元,贷款增长率约为13%;货币供应量M1、M2增速将下降至12%,资金面仍将继续处於较紧的格局.

--中国宏观经济学会秘书长王建认为,未来两年增长率下行的趋势已经确立,2012年、2013年中国经济增长率会下滑到8%和7%.

**重点行业和公司**

--财政部财政科学研究所所长贾康表示,未来房产税进一步推开的大方向已经明确,但目前还未到全面推开的地步;年底将对重庆、上海的房产税试点情况进行总结,届时会出台下一步扩大试点的方案.

--国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山表示,"十二五"(2011-2015年)将扩大可再生能源的比重,特别是加大风电、太阳能的开发力度,构造以核电为基础,以水电为调节,以风电、太阳能等新能源为电量主体来源的智能化电力系统.

--保利地产(600048.SS)11月销售延续下降趋势,实现签约金额49.26亿元,同比下降27.86%,不过降幅较上月有所收窄.

--宝钢股份(600019.SS)昨日起股票停牌,因正筹划部分资产调整,多位宝钢人士透露,主要内容可能涉及特钢等资产置出上市公司回归宝钢集团,因这部分资产盈利情况不佳.

**海外动向**

--美国股市周二涨跌互现,道指和标普500指数收涨,投资者押注欧洲领导人本周将采取包括增强金融救助基金在内的强有力举措以结束债务危机.道琼工业指数收升52.30点,或0.43%,至12,150.13点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC在前期低点2,307点附近仍有支撑.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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