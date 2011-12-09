沪综指收跌至逾32个月新低

路透北京12月9日电---中国股市沪综指周五收跌0.6%,创逾32个月新低.稍早公布的工业增加值数据逊於预期,加剧市场对经济增速下行的担忧,人气极度低迷.分析师预计,下周大盘将继续维持震荡下行走势.

沪综指.SSEC收报2,315.270点,跌14.551点,此前收盘低位为2009年3月25日的2,291.555点.今日A股成交额减至388亿元,创2008年12月31日来最低,当时为334亿元.本周累计跌幅1.92%,为连续第五周下跌.

华西证券分析师曹雪峰表示,"市场对经济增速下行比较担心,从PPI超预期下滑,以及工业增速数据来看,经济活力出现明显放缓.工业品包括制造业的盈利可能受到影响,使得大家对中国经济增速的预期进一步降低."

他称,尽管存款准备金率下调,银行信贷也有放松迹象,但年底以前市场资金面仍然偏紧张,下周股市预计继续盘整下行,很有可能破位向下.

今日统计局公布的11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅均大幅回落,工业生产同比增速则创逾两年低点,显示实体经济仍处於逐步放缓轨道当中,"硬着陆"可能性虽不大,但宏观政策放松的要求正进一步加强.

对於下周可能召开的中央经济工作会议,曹雪峰认为,市场对放松宏观调控、稳定并促进经济增长的会议定调已有预期,若果真如此,利好程度不会特别高,若无这样的表述,可能进一步引发市场的失望情绪.

沪深300指数12月合约尾盘报2512.0点,跌0.93%,成交量为201,849手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。